/690953/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-محمد-الصالحي-بشأن-الإسراع-في-تنفيذ-الطريق-الدائري-لمدينة-الزقازيق-للحكومة-غدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد ، إحالة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن الإسراع في تنفيذ الطريق الدائري لمدينة الزقازيق، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

دوت الخليج

الإسراع في تنفيذ الطريق الدائري لمدينة الزقازيق

يستهدف المقترح برغبـة الإسـراع في تنفيـذ الـطريـق الـدائري لمدينـه الزقازيق بخطـة العام القادم وذلك لعدة أسباب منها :

-مدينه الزقازيق عاصمه لمحافظة الشرقية مساحتها البنائيه محدوده مقارنه بعدد سكانها الذي يصل 800 ألف نسمه .

-شوارع المدينه ضيقه ومعظمها إتجاه واحد ولا يمكن توسعتها نظرا لتواجدها داخل کتل سكنيه .

-موقع المدينه يتوسط مراكز ومدن المحافظه مما يساعد على زيادة المشكله المروريه . ه مدينه الزقازيق تربط بين محافظة القاهرة وبعض المحافظات المجاوره كالدقهلية والقليوبية .

-الازدحام المروري القائم نتيجه الأسباب السالف ذكرها قد يؤدي إلى شلل مروري في المستقبل ومن هنا جاءت فكره المقترح برغبه في إنشاء طريق دائري لمدينه الزقازيق للتغلب على تلك المشكله.

رأي اللجنة وتوصياتها

بعـد دراسـة الإقتراح برغبـة والإطلاع علـى نـصـوص الدسـتـور والموضـوعات ذات الصلة واللائحـة الداخليـة للمجلـس وكافـة القـوانين ذات الصـلـة ومـا أسـفـرت عـنـه مناقشات السيد النائـب مـقـدم الإقتراح برغبـة وأعضاء اللجنـة وممثلي الحكومة فقد إنتهت إلى الآتي : -

تـرى اللجنة الموافقة على المقترح المقـدم مـن النائب محـمـد الـصـالـحي عـن الإسـراع في تنفيذ الطريق الدائري بالزقازيق بخطة العام القادم .

اللجنـة مـع التوجـه الـعـام بضرورة المحافظة على الأراضي الزراعيـة لكـن إنشـاء الطريق الدائرى أعـظـم نفـعـا لأنـه سـيحدث ( زيادة في النشاط الاستثماري- يـوفـر الوقت - يقلل من وقوع الحوادث – يوفر في الطاقة ) .

وتوصي اللجنة بالآتي : -

ضروره تنفيذ الطريق الدائري لمدينة الزقازيق نظرا للحاجه الملحه لأنشائه لتفادي حدوث أزمات مروريه مستقبلا .

ضرورة إنشاء المحور المشار إليه من الساده النواب من الدائري الإقليمي وحتى بدايه طريق الزقازيق السنبلاوين بطول ۲۲ كم وربطهم ببعض لإستكمال شبكه الطرق القوميه دون المرور داخل الكتل السكنيه للمدن ومنها مدينة الزقازيق .

واللجنـة إذ تـورد تقريرهـا إلى المجلـس المـوقر وترجـو التـفـضـل برفعـه إلى الحكومـة لإتخاذ ما تراه لازما بشأن تنفيذه