/691000/مسلسل-سوتس-بالعربي-الحلقة-7-أحمد-داود-في-ورطة-بسبب-صديقه-وآسر-ياسين-يتدخل

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 7، شهدت العديد من الأحداث الهامة والتي أوضحت العلاقة الوطيدة أدم منصور الذي يجسد شخصيته أحمد داود، وزين ثابت الذي يجسده الفنان أسر ياسين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 7

درا مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 7، حول صديق أحمد داود الذي يذهب ليورطه في أزمة وقع بها مع الشرطة ووجب على أدم أن يخرجه بكفالة، أتت تلك الأزمة في ظل محاولة أدم منصور “أحمد داود” أن يطور من نفسه ليكسب ثقة زين ثابت “أسر ياسين” بعد توظيفه في شركة المحاماة الخاصة به.

أدم ينجح في اقناع سارة بالتخلي عن فكرة تصفية أملاكها

وتنتقل الأحداث إلى مشكلة زين ثابت مع سارة “ليلى عز العرب”، عميلة بمكتب المحاماة، ترغب في تصفية أملاكها والعودة إلى العمل مرة أخرى، فيذهب أدم مع زين لإقناعها وبعد محاولات صعبة ومريرة استطاع ادم أن يقنع سارة بالبعد عن تلك الفكرة، ومن ثم تهادي سارة أدم ببدلة لتشكره على عمله معها.

زين ينقذ صديق أدم بعد تورطه مع تجار مخدرات

وتعرض صديق أدم خلال أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 7، لأزمة للمرة الثانية بعدما تورط مع كبار تجار المخدرات وتم اختطافه مقابل فدية قدرها 60 ألف جنيه وإلا سيتم قتله، ليتدخل زين ويقوم بدفع الفدية لينقذه من الموت، وتغلق الحلقة السابعة من مسلسل سوتس بسعادة كلا من زين وأدم وصديقه.

مسلسل سوتس بالعربي

جدير بالذكر أن مسلسل سوتس بالعربي يعد النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الذي يحمل نفس الاسم وهو أمريكي كما أنه حقق نجاحا كبيرا على مدار تسع سنوات منذ عام 2011 إلى عام 2019، وتأتي النسخة العربية من العمل ببطولة مجموعة من النجوم أبرزهم آسر ياسين وتارا عماد، وصبا مبارك وأحمد داود، ومحمد شاهين وريم مصطفى بجانب عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، ومن إخراج عصام عبد الحميد، ويذاع العمل عبر شاشة قناة CBC في تمام الساعة التاسعة مساء من كل أسبوع.