/690998/الليلة-عمرو-يوسف-ضيف-على-برنامج-حبر-سري-رمضان-2022

تستعد الإعلامية أسما إبراهيم، لإستضافة الفنان الشهير عمرو يوسف تزامنا مع اليوم الثامن لـ رمضان 2022، وذلك في مساء اليوم السبت الموافق 9 من شهر إبريل خلال برنامجها “حبر سري”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير استضافة أسما إبراهيم على حبر سري

يكشف عمرو يوسف خلال برنامج حبر سري، العديد من الأسرار والتصريحات الجريئة التي من المقرر أن يكشفها لأول مرة على كرسي إعتراف الإعلامية الشهيرة أسما إبراهيم.

ومن المقرر عرض حلقة عمرو يوسف على مرتين، الأولى اليوم السبت في تمام الساعة 6:20، والثاني في مساء اليوم التالي المتزامن مع يوم الأحد الموافق 10 من شهر إبريل على قناة القاهرة والناس، يكشف خلالهما مشكلته مع مسلسل الملك الذي توقف عرضه عن رمضان المنقضي بسبب أخطاء غلبت على العمل، فضلا عن علاقته بالفنانة كندة علوش وكواليس تعارفهما، وزواجهما رغم سنها الكبير.

عمرو يوسف في مسرحية كازانوفا

يذكر أن أخر أعمال عمرو يوسف هي مشاركته في مسرحية كازانوفا التي عرضت في موسم الرياض السعودي 2022، وتعد المسرحية بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازى في زمن غير الزمن الحالي، ومقرر بدء عرض المسرحية يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

برنامج حبر سري لـ أسما إبراهيم

برنامج حبر سري، يعرض يوميا في رمضان 2022 على قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة 6:20 مساءا بعد أذان المغرب مباشرة، واستضافت خلاله حتى الأن كلا من الفنانة شيرين رضا، الفنان أحمد السعدني، الفنان أمير كرارة واسلام إبراهيم ومحمود الليثي، وكهربا.

وكانت قد حققت أسما إبراهيم نجاح ساحق في الموسم الاول من البرنامج، وقد استضافت عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى من بينهم إلهام شاهين وأصاله نصر واحمد السقا وحسن الرداد وراغب علامة وسمية الخشاب وفيفي عبدة وأحمد فهمي وهاني شاكر.

كما حصل البرنامج علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس.