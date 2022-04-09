/690996/موعد-مباراة-بيراميدز-أمام-غزل-المحلة-فى-الدوري-الممتاز

يستعد فريق بيراميدز أمام نظيره غزل المحلة، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة بيراميدز وغزل المحلة عبر قنوات أون تايم سبورتس 3.

ترتيب الفريقين

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد غزل المحلة في المرتبة الرابعة عشر بـ13 نقطة.

بيراميدز بالكونفدرالية

نجح بيراميدز من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد حصد المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين على أهلي طرابلس صاحب الصدارة.

ويتبقى لبيراميدز مباراة وحيده في بطولة كأس الكونفدرالية بدور المجموعات، أمام زاناكو بالقاهرة، في الثالث من أبريل القادم، على ملعب 30 يونيو.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ١٧ أبريل الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب مازيمبي بمدينة لوممباشي في الكونغو يوم ٢٤ من نفس الشهر.

ويتأهل الفائز من مباراتي مازيمبي والكونغو مع الفائز من مباراتي المصري ونهضة بركان في الدور نصف النهائي من البطولة.

وجاءت كألاتي:

مباراة 1 - سيمبا التنزاني ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

مباراة 2 - الاتحاد الليبي ضد الأهلي الليبي

مباراة 3 - بيراميدز ضد مازيمبي

مباراة 4 - المصري ضد نهضة بركان

وتجري مباريات ربع النهائي على ملاعب الفرق المذكورة أولا في 17 إبريل والإياب بعد أسبوع.

ومباريات نصف النهائي ستكون:

الفائز من مباراة 2 ضد الفائز من مباراة 1

الفائز من مباراة 3 ضد الفائز من مباراة 4.