/690984/دائما-في-القلب-أحمد-مكي-يستعيد-ذكرياته-مع-أبطال-مسلسل-الكبير-الراحلين

حرص الفنان أحمد مكي في ظل النجاحا التي يحققها بسبب مسلسله الشهير “الكبير” بموسمه السادس، أن يستعيد ذكريات بعد النجوم الذين كان له دور بارز في نجاح هذا العمل، لكنهم رحلوا قبل استكمالهم مشاهدة هذا النجاح.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة أحمد مكي لصناع مسلسل الكبير الراحلين

شارك أحمد مكي جمهوره ومتابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيدويوهات انستجرام، مجموعة صور لنجوم راحلين أتى على رأسهم الفنان أحمد حلاوة الذي وافته المنية منذ أيام قليلة بعد صراع مع فيروس كورونا، وعلق عليها، قائلا: “دائما في القلب وحشتونا جدًا وافتقدناكم.. الله يرحمكم ويحسن إليكم نسألكم الدعاء لهم".

إهداء خاص لـ سمير غانم في مسلسل الكبير أوي 6

هذا وقام صناع مسلسل الكبير أوي 6، مع بداية تتر الحلقة الأولى من المسلسل بإهداء خاص للفنان الكبير الراحل سمير غانم الذي لفظ أنفاسه الأخيره بعد صراع كبير مع فيروس كورونا المستجد.

وجاء الإهداء بوضع صورة للفنان سمير غانم في بداية الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوى 6 وكتب عليها: "إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك الاستاذ سمير غانم".

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

ويعد أبطال مسلسل الكبير أوي 6 بجانب أحمد مكي مهم هشام إسماعيل، سما إبراهيم ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد والحسين أبوحجاج وآخرين والمسلسل تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي، ويعرض في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً عبر شاشة قناة on ويعاد في الساعة الواحدة إلا الربع على نفس القناة، ويعرض بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الألكترونية.

وفاة الفنان أحمد حلاوة

جدير بالذكر أنه توفى الفنان أحمد حلاوة في 25 مارس الماضي، بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به منذ أسابيع وبعد شائعة وفاته منذ أيام، عن عمر ناهز 73 عامًاحيث أصيب بالفيروس شهر فبراير الماضي ودخل بسبب مضاعفات الفيروس العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة وحتى أنها تدهورت خلال اليومين الماضيين وكان يضعونه على أجهزة التنفس.