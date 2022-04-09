/690982/مسلسل-فاتن-أمل-حربي-الحلقة-7-خيانة-نيللي-كريم-وتنازلها-عن-نفقة-بناتها

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 7 بدأت بخيانة سيف -شريف سلامة لزوجته فاتن -نيللي كريم- والتي سمعته وهو يتحدث إلى إحدى الفتيان زاعمًا أنها توفت، ومن ثم دخلت عليه وحدثت بينهما مشاجرة «فلاش باك».

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 7.

شريف سلامة يجبر نيللي كريم بالتنازل عن نفقة بناتها

تتبع محمد سلامة فاتن، الذي عرض عليها الزواج وطلبت منه أن يتركها في حالها، ومن جانبه ذهبت إلى طليقها تترجاه أن يعيد البنات إلى مدرستهم فساومها أن تتنازل عن حقوق بناتها مقابل رجوعهم لها وبالفعل نفذت ذلك.

أول ظهور للفنان خالد سرحان كمحامي

انتقل المشهد إلى منزل خالد سرحان الذي فاجئته ابنته بأنها في كلية تربية موسيقية وليس حقوق، وفي الناحية الأخرى جمعت حقيبتها هي وبناتها وغادرت المزكز الذي كانت تقيم فيه.

زغردت فاتن بعد أن حصلت على الفتوى التي ترغبها من محمد الشرنوبي وتبادلا أرقام بعضهما، ومن ثم ذهب إلى الملاهي واحتفلت بفوز ابنتها في الرياضة بإحدى صالات الملاهي رفقة صديقتها هالة صدقي.

نيللي كريم وشريف سلامة في جلسة تسوية

اجتمع فاتن وسيف في جلسة تسوية لحل الأمور بشكل ودي وانهارت الأولى من البكاء لما يقع عليها من ظلم، وتم تصوير حديثها وتنزيل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهت أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 7 بتلقي فاتن مكالمة من شخصية مجهوله امرتها بفتح الباب وأخد حقيبة من أمامه

وتدور أحداث قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم في إطار اجتماعي درامي، حول مأساة «فاتن» والتي تلعب دورها نيللي كريم، مع زوجها ومشاكلها الزوجية معه لتقرر الانفصال عنه، ظنًا منها أنها نجحت في القضاء على مشكلاتها، لكنها تواجه أزمات أخرى ببعض بنود قانون الأحوال الشخصية، والتي تقرر حرمانها من ابنتيها في حال زواجها من شخص أخر، ومن ثم تتصاعد الأحداث.

يشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي نخبة من الفنانين، من بينهم نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

يُعرض مسلسل فاتن أمل حربي، على شاشة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية: العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً، ويأتي ميعاد الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، فيما يُعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 10:15 صباحًا.