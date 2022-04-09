/690981/طيبتي-تسببت-في-قتل-فتاة-تصريحات-صادمة-لـ-غادة-عبد-الرازق-في-كلام-الناس

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج “كلام الناس”، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة mbc مصر يوميا طوال شهر رمضان في تمام الساعة 6:20.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات غادة عبد الرازق في كلام الناس

فجرت غادة عبد الرازق خلال البرنامج، تصريحات كشفتها لأول مرة عن عمليات التجميل، ورأيها في بعض النجوم الكبار، فضلا عن تسببها في قتل فتاة كانت تقصد مساعدتها، وجاءت تلك التصريحات على النحو الأتي:

تصريحات غادة عبد الرازق في كلام الناس

- مكنتش بشوف كريم عبد العزيز نجم عنده جرءاة يقف قدام الكاميرا لأنه كان خجول جدا.

- كان نفسي أشتغل مع استاذ يوسف شاهين لأنه قامة.

- أحيانا الدور بيجبرني أصغر بوقي وأكبره لكن مقدرش ألعب في ملامح وشي.

- بستعمل ماية الرز وبلعب رياضة وأحيانا مش باكل عشان أحافظ على شكلي وجسمي.

- هاني اسماعيل الله يرحمه وقف جنبي وكان من أول الناس اللي عملوني بطلة ونجمة دراما وانا تخاذلت معاه وبقوله أنا أسفه.

- كنت بفتش في موبايل جوزي لكن دلوقتي مبقدرش، أنا ناضجة كفايا عشان أعرف اتعامل مع جوزي ازاي.

- طيبة ودتني في داهية كتير، وبسبب خدمة راحت فيها بنت اللي طلبت مني الخدمة دي.

- كان فبه بنت عملت حادثة وأهلها طلبو مني مسعادة قولتلهم هعمل كل الحاجات اللي مطلوبة دي وأما سمعوا الرقم اللي هدفعه نقولوها في مكان تاني معرفش اسمه، وقالولوا ان البنت توفت، تقريبا كانوا طمعانين في الفلوس اللي كنت هدفعها.

الفنانة غادة عبد الرازق

جدير بالذكر أنه، أول مسلسل قدمته الفنانة غادة عبد الرازق بشهرة واسعة كان مسلسل "الحاج متولي" مع الفنان نور الشريف عام 2001م حيث كانت تؤدي دور الزوجة الثانية نعمة الله وترك هذا الدور تأثيراً على الجمهور، ومن ثم توالت أعمالها الدرامية مثل زهرة وأزواجها الخمسة2010، سمارة 2011، مع سبق الأصرار في عام 2012.

أما عن أخر عمل قدمته فكان مسلسل لحم غزال مسلسل لحم غزال، والذي شارك في بطولته كلا من الفنان شريف سلامة، مي سليم، خالد محمود، وأشرف عبد الغفور، وتدور احداثه حول عاليا التي تتنكر في شخصية غزال لكي تبحث عن نجلها الذي اختفى فجأة، وتُقرر عالية أن تلبس ثوب الفتاة الشعبية في منطقة عشوائية مليئة بتجار المخدرات، وتضطر لاستخدام الحيل والعنف لكي تصل لنجلها المفقود.