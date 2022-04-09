فضيحة فى عائلة مرسى.. السبب الحقيقى لقيام الإخوان بقتل الحسينى أبو ضيف

جدة - نرمين السيد - وقال الإعلامى أحمد فايق، صديق الحسينى أبو ضيف، أن الراجل أطلق عليه النيران من جانب جماعة الإخوان برصاصة وصلت أعلى رأسه.

وأكد أن الحسينى أبو ضيف، قد نشر تقريرا فى جريدة الفجر قبل وفاته يتضمن معلومات عن العفو الرئاسى الذى أصدره مرسى فى حينها وكان من ضمن الأسماء المعفو عنها شقيق زوجة مرسى، وعنون تقريره بـ"فضيحة فى عائلة مرسى".

وتناولت الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 3"، وقائع استشهاد الصحفى الحسينى أبوضيف أمام قصر الاتحادية، لتلقى الضوء على إرهاب جماعة الإخوان.

ففى الخامس من ديسمبر عام 2012، ذهب الحسينى أبوضيف إلى قصر الاتحادية حاملا كاميرته ليصور ويوثق الأحداث، وفى تمام الثانية فجر 6 ديسمبر، تلقى رصاص خرطوش استقر فى رأسه، ودخل مستشفى الزهراء بمصر الجديدة، قبل أن ينقل إلى مستشفى قصر العينى، فى حالة وفاة إكلينيكية.