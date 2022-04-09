/690977/غادة-عبد-الرازق-نادمة-هاني-إسماعيل-عملني-نجمة-دراما-وأنا-اتخاذلت-معاه

تحدثت الفنان غادة عبد الرازق عن أكثر المنتجين الأحب إلى قلبها مشيرة إلى الأستاذ القدير هاني إسماعيل، الذي كان السبب في نجوميتها وتحقيق شهرتها التي تغتني بها الأن.

تحيا مصر يرصد في ذلك التقرير تصريحات غادة عبد الرازق عن الراحل هاني اسماعيل

وقالت غادة عبد الرازق، أثناء حلولها ضيفة على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز طوال شهر رمضان على شاشة mbc مصر، متأثرة ونادمة: “هاني اسماعيل الله يرحمه وقف جنبي وكان من أول الناس اللي عملوني بطلة ونجمة دراما وانا تخاذلت معاه وبقوله أنا أسفه”.

وأشارت: “كان نفسي أشتغل مع استاذ يوسف شاهين لأنه قامة”.

تصريحات سابقة لغادة عبد الرازق في كلام الناس

وسبق وكشفت غادة عبد الرازق تصريحات جريئة لـ كلام الناس، فتحدثت عن كواليس تحضيرها لعمل يجمعها بـ ياسمين صبري، قائلة: “ياسمين كانت بتعمل مسلسل وأنا مسلسل تاني، انسحبت من الجهة اللي كنت هشتغل بيها وطلبوا مني أعمل مع ياسمين صبري واللي وقفنا الورق كان عايز سنة ونص عشان يطلع ورق حلو”.

وكشفت عبد الرازق خلال حديثها إصابتها بمرض الغرور، فقالت: “شيلت بطولات كتير في مراحل مختلفة محدش يعرف يعملها، ووقفت قدام محمود ياسين وكنت بقف قدام أسماء، فغصب عني بياخدني الجلالة، ومكنت بسمع لحد”.

وتابعت غادة عبد الرازق حديثها عن أزماتها في الفن، قائلة: “اما بعمل عمل ديما بتحاسب عليه إني القائد بتاعه، أنا بحب أطلع مع نجوم مش معروفين عشان أظهرهم.. والنجوم الرجالة بتنفسن مني”.

غادة عبد الرازق تتحدث عن مرضها النفسي

هذا كشفت غادة عبد الرازق أيضا وللمرة الأولى عن سبب إصابتها بإكتئاب حاد، وخضوعها للعلاج النفسي حتى الأن مشيرة إلى أنه ليس بسبب التمثيل والفن فقط، بل أيضا بالعديد من الأشياء التي مرت بها خلال فترة حياتها المختلفة، وأضافت أنها لازالت تخضع للأدوية النفسية ولازال يحدث لها عدد من المفارقات بسبب مرضها، ولا تخجل من الاعتراف بذلك أماام الجميع، واختتم قائلة: “راضية بقضاء الله”.

برنامج كلام الناس

جدير بالذكر أنه يعرض برنامج كلام الناس يوميا في رمضان على قناة أم بي سي مصر في تمام الساعة الثانية عشر مساء، وتقدمه الاعلامية ياسمين ومن المقرر أن تستضيف خلاله عدد من نجوم الفن لكشف أسرارهم لأول مرة.