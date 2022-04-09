/690976/غادة-عبد-الرازق-عن-عمليات-التجميل-ممكن-أكبر-شفايفي-ودكتور-بوظلي-وشي-مرة

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن رأيها في عمليات التجميل، مشيرة إلى أنها لا تفضل وضع مكياج كثير على وجهها إلا إذا تطلب منها الدور ذلك.

دوت الخليج يرصد رأي غادة عبد الرازق في عمليات التجميل

وأضافت غادة عبد الرازق، خلال برنامج كلام الناس، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر: “لو الدور مش متطلب مني بقول لا لو الدور محتاج مكياج لازم أصغر بوقي وأكبره لكن مقدرش ألعب في ملامح وشقي، وحصلي عاملة بسبب دكتور بوظلي وشي سنة”.

غادة عبد الرازق تكشف سر جمالها

أما عن سر جمالها، فقالت عبد الرازق: الأكل مش بيحلالي إلا بالليل قبل مأنام، فمانعة الأكل، وبلعب رياضة بيجيلي مدرب مخصوص كل أسبوع، وبستخدم لشعري وبشرتي ماية الرز، مفيدة جدا للبشرة.

جدير بالذكر أنه، أول مسلسل قدمته الفنانة غادة عبد الرازق بشهرة واسعة كان مسلسل "الحاج متولي" مع الفنان نور الشريف عام 2001م حيث كانت تؤدي دور الزوجة الثانية نعمة الله وترك هذا الدور تأثيراً على الجمهور، ومن ثم توالت أعمالها الدرامية مثل زهرة وأزواجها الخمسة2010، سمارة 2011، مع سبق الأصرار في عام 2012.

غياب غادة عبد الرازاق عن الساحة الرمضانية 2022

ولأول مرة منذ سنوات، تغيبت غادة عبد الرازق عن الساحة الفنية منذ سنوات في رمضان 2022، وكشفت عن السبب خلال لقائها ببرنامج كلام الناس في حلقة يوم الجمعة المنقضي، فقالت: “سايبة المعلب لناس غيري تتواجد فيه.. وواخده استراحة محارب”.

وتابعت غادة حديثها: “حاسة انه مش هو ده رمضان اللي أنا كنت متعودة عليه لسنين فاتت، فسايبة دراما لغيري”.

أما بشأن تخوفها من أن أحد ينتهز غيابها ويحتل مكانها عند الجمهور أو على الساحة الرمضانية بشكل عام، فقالت: “كانو أخدوه وانا موجودة، أنا محدش يقدر ياخد مكاني”.

وكان أخر عمل قدمتع غادة عبد الرازق هو مسلسل لحم غزال مسلسل لحم غزال، والذي شارك في بطولته كلا من الفنان شريف سلامة، مي سليم، خالد محمود، وأشرف عبد الغفور، وتدور احداثه حول عاليا التي تتنكر في شخصية غزال لكي تبحث عن نجلها الذي اختفى فجأة، وتُقرر عالية أن تلبس ثوب الفتاة الشعبية في منطقة عشوائية مليئة بتجار المخدرات، وتضطر لاستخدام الحيل والعنف لكي تصل لنجلها المفقود.