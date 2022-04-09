/690974/غادة-عبد-الرازق-كنت-بفتش-في-موبايل-جوزي-لكن-دلوقتي-مبقدرش

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة بـ جزء الثاني من برنامج “كلام الناس”، في الحلقة السابعة من موسم رمضان 2022 المقدم على قناة mbc مصر.

دوت الخليج يرصد تصريحات غادة عبد الرازق في كلام الناس

تحدث غادة عبد الرازق عن علاقة الرجل بالمرأة، فأشارت إلا ان يجب على المرأه احترام زوجها وإجباره على احترامها، موكدة: عمليه بالطريقة اللي أنت عارفة انها صح، طريقة والدتك وأخواتك الأكبر منك”.

أما بشأنها فقالت: “أنا ناضجة كفايا عشان أعرف اتعامل مع جوزي ازاي”.

وأضافت: “كنت بفتش في موبايل جوزي لكن دلوقتي مبقدرش، وهو ممكن ياخد تتليفوني يفتحه”.

تصريحات غادة عبد الرازق في الجزء الاول من كلام الناس

صرحت الفنانة غادة عبد الرازق بعدد من التصريحات الجريئة عن عملها تارة، وعن سبب غيابها عن الساحة الرمضانية هذا الموسم تارة، كما أوضحت حقيقة رفض ياسمين صبري العمل معها، ودخولها في حالة إكتئاب، وجاءت تصريحات غادة عبد الرازق على النحو الأتي:

أبرز تصريحات غادة عبد الرازق في كلام الناس

- سايبة المعلب لناس غيري تتواجد فيه.. وواخده استراحة محارب.

- أعمالي اللي بتقعد وربنا اللي بينجاني بيها.

- أما بسمع لقب حوت تمثيل جسمي بيقشعر.

- شيلت بطولات كتير في مراحل مختلفة محدش يعرف يعملها.

- محدش ليه دعوة بعلاقتي مع ربنا.. أعمالي شاهدة عليا.

- بابايا كان حد ناجح أوي، ومكنتش عايزة أربط اسمي بيه عشان ميقولوش اني نجحت بيه.

- كنت شقية ودلوعة وبغني قدام المراية ياواد ياتقيل وببوظ روج أمي.

- في الحاج متولي أختي قالتلي أوعي تعمليه انتي هتداسي ومش هيقوملك قوم.

- ما بعمل عمل ديما بتحاسب عليه إني القائد بتاعه.

- جوزي كملي جوانب النقص وعرفني أنا مين.

- وقفت قدام محمود ياسين وكنت بقف قدام أسماء، شيلت بطولات كتير في مراحل مختلفة محدش يعرف يعملها.

أخر أعمال غادة عبد الرازق

يذكر أنه كانت أخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق هو مسلسل لحم غزال مسلسل لحم غزال، والذي شارك في بطولته كلا من الفنان شريف سلامة، مي سليم، خالد محمود، وأشرف عبد الغفور.

وتدور احداثه حول عاليا التي تتنكر في شخصية غزال لكي تبحث عن نجلها الذي اختفى فجأة، وتُقرر عالية أن تلبس ثوب الفتاة الشعبية في منطقة عشوائية مليئة بتجار المخدرات، وتضطر لاستخدام الحيل والعنف لكي تصل لنجلها المفقود.