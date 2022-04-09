التحقيق الذي تسبب في قيام الإخوان بقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف.. فيديو

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رصدت الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3 ، السبب الحقيقي وراء اغتيال الصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف، في محيط قصر الاتحادية، وذلك بعد استهدافه من العناصر الإرهابية.

دوت الخليج

جاء ذلك بعد محاولاته لتوثيق لحظات القتل الذي قامت بها الجماعه خلال هذه الفترة، وبم يستطع أبو ضيف أن يكمل عمله الشجاع لتصيبه رصاصه في رأسه اودت بحياته ، ليتذكره الجميع بعد ذلك حتى وقتنا هذا.

التحقيق الذي تسبب في قيام الإخوان بقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف

وعرضت قناة اكسترا نيوز تحقيق يروي فيه الاسباب التي دفعت جماعة الإخوان بقتله، والذي كان من نصيبه رصاصة استقرت في رأسة، جاءت من صمن الرصاصات الحية التي كانت مطلوقة على المتظاهرين حينها.

وجاء في التحقيق الإعلامي أحمد فايق يروي تفاصيل سبب قتل الحسيني أبو ضيف حيث قال:” حسيني ابو ضيف نشر تحقيق في جريدة الفجر قبل اصدار محمد مرسي عفو على بعض المسجونين منهم شقيق زوجة المعزول مرسي”.

الحسيني ابو ضيف قبل وفاته: مستعدين نضحي بنفسنا.. ومش عايزين أي حاجة غير حرية بلدنا

التحقيق الذي اذاعته اكسترا نيوز ظهر فيه الشهيد الحسيني أبو ضيف من وسط المظاهرات يقول:” إحنا مستعدين نضحي بنفسنا.. ومش عايزين أي حاجة غير حرية بلدنا".

ثم بعد ذلك اعقبه زوجته والذي كانت تبكي بحرقة بعد تلقي خبر وفاته حيث قالت:” حسبي الله ونعم الوكيل في الاخوان”.

واختتم التحقيق مشهده بلحظات موثقة من جننازة الشهيد الحسيني أبو ضيف وسط حشود كبيرة كانت تمشي فيها من أجل توديعه الى مثواه الأخير.