/690978/طقس-بارد-هذا-الإسبوع-الأرصاد-الجوية-تحذر-من-تخفيف-الملابس

قالت هيئة الأرصاد الجوية، أن الاجواء تميل للبروده فى شمال البلاد، محذرة من تخفيف الملابس خلال الليالي المقبلة.

دوت الخليج

طقس اليوم السبت

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة ارتداء الملابس الشتويه خلال فترات الليل حتي الصباح الباكر .

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس يوم السبت 9 ابريل 2022 ، حيث سيكون هناك انخفاض تدريجي للحرارة، مع نشاط نسبي للرياح .

ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية يكون لطيف على كاترين، و دافئا مائل للحرارة على الدلتا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا، لطيف ليلاً على كافة الأنحاء .

كما تظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والوادى الجديد ليس لها تأثير.

وتكون درجات الحرارة معتدلة مع ارتفاع الموج من متر الى متر ونص والرياح شمالية غربية على البحر المتوسط، بينما تكون معتدل ارتفاع الموج من نص متر الى متر الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على البحر الأحمر .

ويرصد موقع دوت الخليج بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

القاهرة الصغرى 17 والعظمى 28

شبين الكوم والصغرى 15 والعظمى 27

طنطا الصغرى 16 والعظمى 28

دمنهور الصغرى 17 والعظمى 27

الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24

بلطيم الصغرى 16 العظمى 26

مطروح الصغرى 15 والعظمى 22

السلوم الصغرى 15 والعظمى 21

سيوة الصغرى 12 والعظمى 25

بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 24

دمياط الصغرى 16 والعظمى 23

الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 27

الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 28

السويس الصغرى 15 والعظمى 28

العريش الصغرى 15 والعظمى 22

رفح الصغرى 14 والعظمى 22

رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 32

نخل الصغرى 16 العظمى 29

نويبع الصغرى 16 والعظمى 33

طابا الصغرى 17 والعظمى 31

كاترين الصغرى 14 والعظمى 29

الطور الصغرى 21 والعظمى 28

فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32

الغردقة الصغرى 23 والعظمى 33

مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 35

الفيوم الصغرى 17 والعظمى 29

بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 29

المنيا الصغرى 20 والعظمى 31

أسيوط الصغرى 21 والعظمى 33

سوهاج الصغرى 21 والعظمى 35

قنا الصغرى 24 والعظمى 39

الأقصر الصغرى 23 والعظمى 39

أسوان الصغرى 23 والعظمى 41

أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 41

الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 36

شلاتين الصغرى 19 والعظمى 35

أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 34

حلايب الصغرى 20 والعظمى 33

رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 34