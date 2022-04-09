الأنبا رافاييل: نعيش فى جو آمن واستقرار أمنى لم نشعر به على مدى عقود

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جدة - نرمين السيد -
وطالب الأنبا رافاييل، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بتغيير ثقافة الشعب والتكاتف لتحقيق هذه النقلة النوعية قايلا : نحتاج كلنا ثقافة قبول الآخر بالرغم من الاختلاف.
وفى تعليق على حادث الإسكندرية الأخير أشار إلى ان الإرهاب ليس من مرحلة الإمساك بالسلاح لقتل الآخر، بل يبدأ من الازدراء بالآخر وتحقيره، مشيرا إلى أن التعريف بالآخر بصورة حقيقية غير مشوشة وغير مشوهة، هو بداية لاحترام الآخر وقبوله.
وتابع: نحن المسيحيين لسنا كفرة، ولا عباد للصليب، ولا مشركين بالله، ولا شرابى خمر، وليس ذنبى أن الآخر يجهلنى ويشوه صورتي، ويتحاشى معرفتى و هذه مسئولية مشتركة ما بين الجامع والكنيسة والمدرسة والجامعة والتليفزيون والميديا.
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