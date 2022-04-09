مفتى الجمهورية: لا زكاة فطر على الجنين ومن يريد التوسعة فلا مانع له

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن جمهور الفقهاء لا يوجبون زكاة الفطر عن الجنين وهو المفتى به فى الديار المصرية.





وأضاف فى تصريحات تلفزيونية، إذا وُلد الطفل قبل غروب شمس آخرِ يومٍ من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر.

وتابع الدكتور شوقى علام أنه إذا غربت شمس آخرِ يومٍ من رمضان وهو فى بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه، ومن أراد الإخراج عن الجنين فالأمر فيه سَعة ولا مانع أن يقلِّد قول مَن قال بذلك من أهل العلم.

وردًّا على سؤال يستفسر عن حكم "إخراج الابن زكاة الفطر عن أبيه غير القادر وكذلك المرأة القادرة عن زوجها المريض أو المتعطل عن العمل مؤقتًا"، قال المفتي: إنَّ الشخص الذى يعول الأسرة أيًّا كانت مكانته فى الأسرة هو المسئول عن إخراج زكاة الفطر، وعلى هذا فلا مانع من قيام هذا الابن بذلك.