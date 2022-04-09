/690971/مسلسل-العائدون-الحلقة-7-نهاية-مأسوية-لـ-مايا-طلام-على-يد-عشيقها-الإرهابي

يبدأ مسلسل العائدون الحلقة 7 بأمير كرارة "عمر"، وهو يتم استجاوبه عن إهماله للعمل خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد وفاة محمد فراج، الذي جسد شخصية “زين” خلال أحداث العمل، على يد جماعة داعش الإرهابية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل العائدون الحلقة 7

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 7

ثم رصد مسلسل العائدون الحلقة 7، محمود عبد الغني في اجتماع مع رئيس جهاز المخابرات المصري، يتحدثون حول جماعة داعش والأساليب الذي كانو يستخدمونها في حصارهم ويؤكد أنه يجب عليهم متابعتهم حتى يعرقلوا وصولهم إلى مصر، ثم يتم تكليفه بمتابعة ملف العائدون من داعش الذي يُكلف بها أمير كرارة، أمينة خليل، واسلام جمال.

المخابرات المصرية تتابع ملف المهاجرين علاء وحسين

ثم انتقل الإجتماع بحديث الفنان هاني رامزي “يظهر كضيف شرف خلال الأحداث”، وهو يتحدث عن بعض الشباب المصرين المهاجرين وهما “حسن”، و”علاء”، أسيء معاملتهم في الدولة الخارجية، ويبدو أن جهاز المخابرات يحاولون تجنيدهم معهم.

فيذهب هاني رامزي إلى علاء ليخبره بأنه يحتاجه في انتاج عمل فني عن شاب مهاجر خارج بلده ومعاناة هذا الشاب مع موطنه الجديد، مؤكدا أنه يثق به لذا اختاره في هذا العمل، ليستجيب له علاء بصدر رحب، وبسعادة بالغة.

شجار قيادات التنظيم الداعشي مع بعضهم بسبب خلاف في الرأي

ورصدت الحلقة السابعة من مسلسل العائدون، شجار بين قيادات التنظيم الداعشي حول تغير فكرهم اذ يرغب أحدهم الانتقال لأراض جديدة لغزوها بدلا من خوفه من مواجهة مصيرهم، بين الأخر يرغب في أن يظل وراء شعاع النور حتى لا يتم كشفهم، فيتركه الأول ويقرر أن يستقل بفكره.

إصابة والد أمينة خليل بالزهايمر

تنقلنا أحداث الحلقة السابعة من مسلسل العائدون، لوالد أمينة خليل وهو في المشفى بعد إصابته بغيبوبة، أدت إلى إصابته بمرض الزهايمر، لكنه يمكن أن يتخطاه بعد علاجه النفسي، إلا أنه يمر بأزمة نفسية حادة بسبب وفاة زوجته.

نهاية مسلسل العائدون الحلقة 7

ينتهي مسلسل العائدون الحلقة 7، بمكالمة هاتفية لـ نبيل “محمود عبد الغني”، مع زوجته ليكشف أنه برغم خلافه الشديد معاها إلا أنه حريص على تقديم كل ما لديه لوطنه مصر، بينما عمر أب مصر منفصل عن زوجته وواقع في عشق ابنته، التي تتقابل مع أمينة خليل للمرة الأولى.

أما بشأن سارة وعشيقها الذين اكتشفوا سر عمر، سيقوم بإلقائها من منزلها حتى لا تكشف سرهم.

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر"