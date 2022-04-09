/690970/عاجل-حقيقة-وفاة-فييرا-مدرب-الزمالك-بعد-أزمة-قلبية

نفي فييرا المدير الفني السابق للزمالك خبر وفاته بعد معاناته من أزمة قلبية مؤكدا أنه بحالة جيدة في الوقت الحالي ويشاهد دوري أبطال اسيا يأتي هذا بعد ماتم تدواله عبر منصات ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن وفاة مدرب الزمالك والإسماعيلي السابق.

وقال فييرا عبر حسابه الرسمي على تويتر : "أصدقائي شكرا لكم على رسائلكم وقلقكم حولي. أنا بخير وعلى قيد الحياة. أشاهد مباريات دوري أبطال آسيا في منزلي". ليطمأن الجماهير عليه وينفي خبر وفاته.

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

ويختلف فييرا عن المدير الفني الحالي للزمالك حيث قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

تقام مباراة المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

تقام مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل على ستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.