/690966/هاشتاج-الحسيني-أبو-ضيف-و-الاختيار-3-يتصدران-التريند-عقب-عرض-الحلقة-7-من-المسلسل

تصدر هاشتاج «الحسيني أبو ضيف» و «الاختيار 3» تريند تويتر العالمي عقب طرح الحلقة السابعة من المسلسل الذي يُعرض عبر قناة On الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف 9:30 مساءً.

دوت الخليج يرصد تصدر هاشتاج الحسيني أبو ضيف والاختيار 3 تريند تويتر عقب عرض الحلقة 7.

الاختيار 3 يرصد استشهاد الحسيني أبو ضيف

رصد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف على يد جماعة الإخوان أثناء تغطيته لمظاهرات القوى الثورية المعارضة للإخوان في 12 ديسمبر 2012 أمام قصر الاتحادية، وذلك من خلال إطلاق الرصاص المحرم دوليًا على رأسه من الخلف عمدًا حتى يفقد حياته.

الحسيني أبو ضيف شهيد الصحافة

نتج عن إطلاقه بالرصاص، تهتك في الرأس، ودخوله في غيبوبة تامة استمر فيها لأسبوع كامل، حتى وفاته في 12 ديسمبر 2012، وشيع جثمانه من مقر نقابة الصحفيين إلى مسقط رأسه في سوهاج.

أبطال مسلسل الاختيار 3

جدير بالذكر أن مسلسل «الاختيار 3» تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وايمان العاصي، وسمر مرسي، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

قصة مسلسل الاختيار 3

يتناول مسلسل «الاختيار 3» في موسمه الجديد بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، ضد إرهاب جماعة الإخوان في الفترة من ثورة 30 يونيو 2012 وما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري، وحتى المرحلة الحالية.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8

يعرض مسلسل الاختيار الجزء الثالث الحلقة 8 بشكل يومي طوال أيام شهر رمضان عبر شاشة ON في رمضان 2022، في تمام الساعة 9:50 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 4:20 صباحا و3:25 مساء.