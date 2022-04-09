/690964/بعد-صفعه-لـ-كريس-روك-منع-ويل-سميث-من-حضور-حفل-الأوسكار-لمدة-10-سنوات

أصدرت أكاديمية الفنون في هوليوود، قرار بمنع النجم ويل سميث من حضور حفل توزيع الأوسكار لـ 10 سنوات مقبلة.، جاء ذلك رغم تقديم ويل سميث استقالته من الأكاديمية منذ أيام.

دوت الخليج يرصد قرار منع وسل سميث من حضور حفل توزيع الأوسكار

وجاء بيان اكاديمية الفنون ضد ويل سميث بأن الأخير قام بانتهاك معايير السلوك بالأكاديمية ، بما في ذلك الاتصال الجسدي غير الملائم ، والسلوك المسيء وتعريض نزاهة الأكاديمية للخطر، ومن المقرر ان يواجه عقوبات أخرى بعد انعقاد أجتماع المجلس في 18 إبريل المقبل.

واقعة ويل سميث بحفل الأوسكار تثير جدل العالم

أثارت صفعة ويل سميث لـ كريس روك، في حفل الأوسكار الماضي، بعد سخريته من زوجته، جدل مواقع التواصل الأجتماعي حول العالم، وبعدها خرج ويل سميث ليعتذر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "إن العنف بجميع أشكاله سام ومدمر، كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يغتفر، النكات على حسابي هي جزء من الوظيفة، لكن النكات حول حالة جادا الطبية كانت أكثر من أن أتحملها وكان رد فعلها عاطفيًا".

وتابع: "أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس كنت خارج الخط وكنت مخطئا أشعر بالحرج وأفعالي لم تكن مؤشرا على الرجل الذي أريد أن أكونه، لا مكان للعنف في عالم الحب واللطف، أود أيضًا أن أعتذر للأكاديمية ومنتجي العرض وجميع الحاضرين وكل من يشاهده حول العالم، أود أن أعتذر لعائلة ويليامز وعائلة الملك ريتشارد، يؤسفني بشدة أن سلوكي قد لوث ما كان رحلة رائعة لنا جميعًا”.

تعليقات نجوم الفن على واقعة ويل سميث

هذا وتفاعل عدد كبير من نجوم الوسط الفني مع واقعة ويل سميث بعد الصفعة القوية التي وجهها الفنان العالمي كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وكان من بينهم الفنان أحمد العوضي الذي كتب: «بوكس قليل عليه»، وكتبت هيفاء وهبي عبر موقع انستجرام: «لو عنا كان شارك معه بالمزح، وإذا سألته ليه ما دفعت عني، كان قالها حبيبتي لشو نبين مقهورين ونعمله قيمة؟»، بينما كتب حسن الرداد: «مالك اويل احكيلي.. أنا شايفك مضغوط مهموم».