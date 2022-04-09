/690972/الاختيار-3-يعيد-إلى-أذهان-المصريين-جرائم-الجماعة-عبر-تجسيد-استهداف-الصحفي-الحسيني-أبو-ضيف

يقدم مسلسل الاختيار 3 ملحمة درامية تعيد إلى الأذهان مجموعة من الأدوار الوطنية لقامات الوطن المخلصة من جهة، أو يفضح التحركات السامة الهدامة لقيادات الجماعة الإرهابية من جهة أخرى، وهو ما صار حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مع عرض حلقة ظهر فيها استهداف الإخوان للصحفي الحسيني أبو ضيف.

دوت الخليج

يرصد موقع دوت الخليج في تقريره التالي حالة التعاطف الشعبي الجارف للصحفي الراحل، والذي احتفظ في أذهان المصريين بغدر جماعة الإخوان المسلمين، والتي لم تتورع عن التهديدات الدموية وترويع خصومها السياسيين، وهو ما وصل بالفعل إلى استخدام العنف والقناصة لتصفية الصحفيين والإعلاميين كما في حادث الحسيني أبو ضيف.

دراما رائدة

يجسد مسلسل الاختيار 3 أحد الدروس الوطنية البليغة، في كيفية استغلال القوى الناعمة لعمالقة الفن والدراما والإخراج لتقديم المحتوى الهادف، والذي يقدم لجمهور عريض في مصر والوطن العربى، وجبة فنية متكاملة ومنضبطة، يتم من خلالها تقديم صفحات مضيئة من عمر الوطن عبر خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمصريين إلى بر الأمان، كما عرضت تطورات بائسة كان بطلها ندالة وخسة جماعات الشر التي أرادت تفكيك الوطن.

تزداد حالة الترقب والشغف الشديد للحلقات تلو الأخرى، من دراما الاختيار 3، فمع مرور الإحداث يدرك المصريون حجم الخراب والدمار الذي كانت تحمله تلك الجماعة للدولة المصرية وتهديد وجودها وتماسكها، وصولا لاستهداف ابنائها كما حدث في واقعة الصحفي الراحل الحسيني أبو ضيف.

صفحات التاريخ

أحد أهم مكامن قوة مسلسل الاختيار تأتي في كونه "شاهدا علي العصر" الذي يقدم لأجيالا مختلفة و فئات عمرية متنوعة من بالمصريين حقيقة ماجرى، بعيدا عن المظلوميات الإخوانية الزائفة، حيث تضمنت الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3، العديد من الأحداث التي شهدتها مصر خلال فترة تولي محمد مرسي، وتآمر الجماعة الإرهابية على مصر، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب وزير الدفاع لحماية البلاد.

وجاء ضمن أحد أهم صفحات التاريخ التي حملت فيها الجماعة الصحفية عداءا تاريخيا لجماعة الإخوان المسلمين وقياداتها الدموية، حيث شهدت الحلقة حادث اغتيال الصحفي الحسيني أبو ضيف في محيط قصر الاتحادية بعد استهدافه من قبل عناصر الإخوان الإرهابيين أثناء حديثه مع زميل له عن أفعال أنصارهم وتسجيله لحظات للقتل المنهجي الذي يقومون به وتوجيه أحد عناصرهم الليزر عليه لاستهدافه من القناصة.

كشف الحقائق

يشكل مسلسل الاختيار 3 مايشبه وثيقة فنية لكشف الحقائق التي حاولت جماعة الإخوان المسلمين طمسها من تاريخ البلاد، وذلك حينما ظهرت شخصية الشهيد الكاتب الصحفي الحسينى أبوضيف - التي يجسدها الفنان محمد عبده، ضمن أحداث مسلسل «الاختيار3»، ليعيد إلى أذهاننا درجة الشر والتربص التي ناصبتها الجماعة لمصر والمصريين والتي وصلت إلى حد التصفية الجسدية.

ضم مسلسل الاختيار كوكبة من عمالقة الفن في مصر والوطن العربى، حيث حقق الفنان ياسر جلال قفزة هائلة في مسيرته الفنية بالتجسيد الرائع للرئيس عبدالفتاح السيسي وشجاعته وجرأته التي حمت الدولة المصرية من الهلاك، وهو الأمر الذي تكرر في حلقة اليوم، حيث جسد الفنان محمد عبده، شخصية الحسينى أبوضيف، في تصريحات صحفية عن تفاصيل مشاركته فى مسلسل «الاختيار 3»، قائلًا: «والله أنا أول ما قالوا لى إن الشخصية اللى هجسدها شخصية الحسينى أبوضيف شهيد الصحافة فرحت جدًا، وشعرت بالفخر بهذه التجربة».