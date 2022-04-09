/690975/شيخ-الأزهر-فى-ذكري-تأسيسه-سيظل-منارة--لنشر-الوسطية-والاعتدال-وعلوم-الإسلام

قال الدكتور الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إنه سيظل يوم السابع من رمضان 361هـ ذكرى عطرة ليوم تاريخي محفور في عقول وأذهان المسلمين وأهل العلم في كل زمان ومكان؛ ذلك أنه شَهِدَ ميلاد مؤسسة من أعظم المؤسسات الدينية والتعليمية، وهي الأزهر الشريف.

دوت الخليج

شيخ الأزهر فى ذكرى تأسيسه: يوم تاريخي محفورفى عقول وأذهان المسلمين فى كل مكان وزمان

وأكد الإمام الطيب، أن الأزهر الشريف سيظل بإذن الله إلى يوم الدين منارةً سامقةً لنشر الوسطية والاعتدال وعلوم الإسلام.

هذا ويعتبر الجامع الأزهر من أقدم الجامعات العالمية المتكاملة، ومن أهم المساجد الجامعة في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي، حيث احتضنت أروقته الملايين من طلاب العلم ومعلميه، حتى غدا قِبلة العلم لكل المسلمين، ومنهل الوسطية، ومنارة الإسلام الشامخة.

وقد تجاوز عمره الألف عام، متحملًا مسؤوليته العلمية والدينية والوطنية والحضارية تجاه الشعب المصري والأمة الإسلامية كلها، فكان لها رمزًا حضاريًّا، ومرجعًا علميًّا رئيسًا، ومنبرًا دعويًّا صادقًا.

تجدر الاشارة إلى أنه دُشن اليوم الجمعة 7 رمضان 1443هـ الموافق 8 أبريل 2022م الموقع الرسمي لفضيلة الإماما لأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماءالمسلمين، لخدمة الباحثين والدارسين والجمهور وإتاحة كل جهود الإمام الطيب ومسيرته موثَّقة بالنص والصوت والصورة، وتسهيل الوصول إلى كلّ ما يخص الإمام الطيب في موقع رسمي، وقد أُعلن إطلاق الموقع اليوم خلال الاحتفال السنوي للجامع الأزهر بمناسبة مرور 1082 عاما على افتتاح الجامع والصَّلاة فيه. ويضم موقع الإمام الطيب مجموعة من الأقسام المتنوِّعة التي تحتوي على السيرة الذاتية للإمام الطيب ومسيرة فضيلته التعليميَّة؛ من الالتحاق بمعهد إسنا الديني الأزهري حتى حصوله على العالمية من جامعة الأزهر وتدرجه في المناصب حتى وصل مشيخة الأزهر الشريف، كما يقدِّم الموقع للجمهور كتب ومؤلفات فضيلة الإمام الطيب لقراءتها والاستماع إليها، خدمةً للباحثين والجمهور.