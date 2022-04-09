/690973/الاختيار-3-يوثق-لحظة-اغتيال-شهيد-الصحافة-الحسيني-أبو-ضيف

لا يزال مسلسل الاختيار يكشف لنا عن ما آلت إليه البلاد خلال حكم جماعة الإخوان، وما تعرضت له البلاد من مؤامرات أفضت إلى وضع لم يكن لتحمد عقباه، لولا المخلصين لهذا البلد، الذين انتشلوه قبل أن يصل إلى الحضيض، إن لم يكن كذلك، بفعل عناصر الإخوان

دوت الخليج

وفي خضم الكشف عن مؤامرات الجماعة، واتخاذها الحكم كذريعة لمخططها الخاص لتعظيم نفوذها على الأمد البعيد من خلال السيطرة على مففاصل الدولة، فقد كشف بالتوازي عن حقائق كانت طي الكتمان لسنوات طويلة، لكن جاء الوقت الذي يزيح فيه مسلسل الاختيار الغبار عن تلك الجرائم التي ارتكبها الإخوان في حق الوطن والمواطن.

الصندوق الأسود لجماعة الإخوان، كشف عن تورطها، أثناء حكمها البلاد، في العديد من الجرائم، خاصة بعد حشد عناصرها أمام قصر الاتحادية لمواجهة المتظاهرين، وكان من بينها مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف، والذي راح ضحية الكلمة الحرة، تحت قناصة الغدر، بأحداث الاتحادية عام 2012.

الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3 ، نقلت حقيقة ما حدث في تلك الأثناء، والسبب الحقيقي وراء اغتيال الحسيني أبو ضيف، في محيط قصر الاتحادية، حيث استهدفته العناصر الإرهابية، أثناء توثيقه للحظات القتل المنهجي الذي يقومون به، إلا أنه في تلك الأثناء تلقى رصاص خرطوش استقر في رأسه، ليسقط الحسيني أبو ضيف وإن بقيت سيرته وملحمته، في أذهان الجميع.

قصة اغتيال الحسيني في الخامس من ديسمبر عام 2012، كان أبوضيف يحضر اليوم الأخير من دورة تدريبية تابعة لنقابة الصحفيين. وبحسب من كانوا معه، ترك لحظة التكريم والحصول على الشهادات، وذهب مهرولاً إلى قصر الاتحادية حاملًا كاميرته؛ ليصور ويوثق الأحداث.

الاختيار 3 يوثق لحظة اغتيال شهيد الصحافة الحسيني أبو ضيف

فمن هو الحسيني أبو ضيف؟. الحسيني أبو ضيف، هو من مواليد محافظة سوهاج، وقد تخرج من كلية الحقوق، والتحق بمجال الصحافة، ليعمل في أكثر من جريدة، وكان على رأس المشاركين في صورة بناير، واستشهد الحسيني في 5 ديسمبر، حيث تلقى رصاص خرطوش استقر في رأسه لتعلن عن مقتله.