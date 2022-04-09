«عمل عظيم» الصحفيين تشكر القائمين على "الاختيار 3" بعد توثيق استشهاد الصحفي الحسينى أبو ضيف

وجهت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين، الشكر للقائمين على مسلسل "الاختيار 3"، والمؤلف هانى سرحان، والمخرج بيتر ميمى، والاختيار الجزء الأول أيضا، لإبراز دور الصحفى فى فترة مهمة من تاريخ الوطن.

وقالت دعاء النجار إن الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3 تناولت أحداث الاتحادية التى راح ضحيتها العديد من الشهداء، من بينهم الزميل الشهيد الصحفى الحسينى أبوضيف، المصور بجريدة الفجر، والذى أصيب فى هذه الأحداث على يد الجماعة الإرهابية برصاصة فى الرأس أثناء أداء عمله وتغطيته للأحداث.

وأضافت:"ظهر الزميل الحسينى أبو ضيف فى أحداث المسلسل فى الحلقة السابعة، وفى مشهد حزين استشهد متأثرا بإصابته برصاصات الغدر والخسة، أثناء تغطيته للأحداث من أمام قصر الاتحادية، فكان همه كشف انتهاكات الجماعة الإرهابية وأعمال العنف التى شهدتها الميادين ضد المعارضين والمعترضين على الإعلان الدستورى رفضًا لهيمنة وسيطرة الإخوان على الحكم. "

وتابعت :"تحية لروح زميلنا الغالى،وكل الشكر للقائمين على مسلسل "الاختيار ٣ "،المؤلف هانى سرحان،والمخرج بيتر ميمى، والاختيار الجزء الأول ايضا،لإبراز دور الصحفى فى فترة مهمة من تاريخ الوطن،فلم يحمل بندقية ولم يقود دبابة أو طائرة حربية لكنه حارب بأسلحته التى لا تقل خطورة وهى الكاميرا والورقة والقلم و نجح فى توثيق المحطات التاريخية وكان شاهدا عيان بالصوت والصورة والكلمة ولولا وجوده لضاعت الكثير من الحقائق التى لا أحد سواه ينقلها."