أحمد عمر هاشم: الأزهر احتضن أشرف تراث فى الوجود

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن الأزهر الشريف احتضن أشرف تراث فى الوجود، وبعث بعلمائه فى أرجاء المعمورة ليعلم الناس أمور دينهم، فأصبح الأزهر قوة روحية وحضارية فى العالم كله، مبينا أن عظمة الأزهر تتجلى فى الإيمان والعلم الذى نشره وقام على حمايته، وازداد دوره فى هذا العصر بفضل إمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذى جاب العالم شرقا وغربا ليبين سماحة هذا الدين ويبنى جسرا للتواصل مع العالم.





وبين عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، خلال احتفالية الأزهر بمناسبة مرور 1082 عاما هجريا على تأسيس الجامع الأزهر، أن الأزهر الشريف هو الحصن الباقى للمسلمين، ودوره مهم فى حفظ تراث الأمة الإسلامية، مناشدا كل الموحدين على وجه الأرض بالتوحد وترك الفرقة والبعد عن الصراعات والحروب، التى بدورها يدفع نتائجها الضعفاء والفقراء. وتتضمن الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات على مدار اليوم، تستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديما وحديثا، مع تقديم فقرات إنشاد وابتهالات دينية، وأفلام وثائقية عن «الأزهر والتجديد.. قصة أكثر من ألف عام»، وفى ختام اليوم ينظم الجامع إفطارا جماعيا للمصلين. وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر فى مايو 2018 برئاسة شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام 361هـ يوما سنويا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

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