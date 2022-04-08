/690970/عاجل-وفاة-فييرا-مدرب-الزمالك-بعد-أزمة-قلبية

توفي المدرب البرازيلي فييرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك بعد معاناته من أزمة قلبية توفى على إثرها منذ دقائق قليلة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة تقام مباراة المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر. تقام مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل على ستاد القاهر الجولة الرابعة عشر. الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر. الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر. يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر. جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.

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