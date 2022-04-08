تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز في الدوري بعد الصعود الإفريقي.. تفاصيل

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أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية عن تأجيل مباريات الفرق المصرية الماشركة في البطولات الإفريقية وذلك لمنح الممثلين الثلاث الأهلي والمصري وبيراميدز فرصة كافية بعد وصولهم لدور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية ودوري أبطال إفريقيا.

وكشفت رابطة الأندية عن تأجيل مباراة الأهلي ويوسترن كومباني في إطار مواجهات الجولة الرابعة عشر وكذلك مواجهة نادي إنبي ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر.

تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز في الدوري بعد الصعود الإفريقي

وتقرر تأجيل مواجهات بيراميدز والمصري ضد فرق الدوري في الجولة الرابعة عشر وكذلك الأمر في الأسبوع الخامس عشر وذلك بعد صعود الفريقين لدور الثمانية من الكونفيدرالية الإفريقية.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي والمقرر إقامتها مساء غد السبت على ملعب برج العرب ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري.

وضمت قائمة الفريق ٢١ لاعبا وجاءت على النحو التالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحسام حسن وأيمن أشرف ومحمد شريف وحسين الشحات واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشة وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد عبدالقادر وزياد طارق ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري.

ويدخل النادي الأهلي مباراة المصري غدا على صدارة ترتيب قمة جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار استعادة لقب الدوري الممتاز بعد غيابه العام الماضي لصالح الزمالك .