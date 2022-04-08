/690960/مش-ضد-البوس-وزوج-منة-عرفة-بيربلها-عداوات-أبرز-تصريحات-محمد-نجاتي-في-ورا-الشمس

حل اليوم الفنان محمد نجاتي ضيف برنامج «ورا الشمس»، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة الشمس الفضائية وفجر العديد من التصريحات الجريئة.

وفي هذا الصدد، يرصد دوت الخليج أبرز تصريحات الفنان محمد نجاتي ببرنامج ورا الشمس خلال السطور التالية:

تصريحات قوية للفنان محمد نجاتي

• حمادة هلال ومحمد لطفي وتامر حسني أصدقائي من الوسط

• السيناريو اللي مكنش يعجبني كنت بهينه واخلي أمي تحط عليه البطاطس تنشف من الزيت

• اعتذرت عن فيلم أحاسيس عشان كان ضد مبادئ وأوفر

• أنا مش ضد البوسة ولا اللمسة واللي مش عاجبه دا يسيب الشغلانة خالص

• الفنانين أهم من المشايخ في التأثير

• فيلم أصحاب ولا أعز مقدرش أفرجه لأولادي

• مقبلش اعمل دور ست ولا راجل مثلي

• مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز مكنش مهم ومستحيل اتعاطف مع المثليين

• زوج منة عرفة بيربلها عداوات

• رافع قضية ضده سب وتشهير

• بنصح منها أنها تحسن اختيارتها لأنه هياخد من رصيدها

• ريم الباردوي عشرة كبيرة 12 او 13 سنة نعرف بعض

• أشرف زكي إنسان مش موجود دلوقتي كتير وشهادتي فيه مجروح لو قولت اه هيصحى من النوم ويجلنا

أزمة محمد نجاتي مع زوج منة عرفة

وكانت ترددت عدة أنباء حول أن سبب انفصال الفنانة الشابة منة عرفة عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي قبل عودتهما الأولى، كان بسبب مشهد بمسلسل «فيلا 101» جسدته منة مع محمد نجاتي

وقال «نجاتي» في اتصال هاتفي ببرنامج «et بالعربي»: «كل الحكاية إن أنا بعمل مسلسل فيلا 101، ومعايا منة عرفة وهي عاملة دور أختي وأنا دكتور أمراض نسا في المسلسل، في مشهد في المسلسل وهي بيغمى عليها وأنا بشيلها فرفضت منة أنها تتشال قولتلها أنا معنديش مشكلة إنى أشيلك أو مش أشيلك إحنا في النهاية بنمثل مشهد مطلوب مننا وانتي أصلاً أختي في الحقيقة وحصلت مشكلة فاقولت لهم متعلموش المشهد دا».

وأضاف: «فالمشهد التاني أنا المفروض دكتور أمراض نسا وأختي بيغمى عليها فأنا بكشف عليها، بعد كدا بكتشف أنها حامل هكشف عليها إزاي من غير ما جس النبض، فقلت ليها هجس نبض إيدك، فاقلتلي مش هينفع برضوا، فا أنا هنا عملت مشكلة مش معقول بقى إنتي مش عايزة حد يلمسك خلاص متنزليش من البيت أصلا ومتمثليش».