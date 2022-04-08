صادم.. محمد نجاتي يكشف عن رأيه بمشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز

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كشف الفنان محمد نجاتي عن رأيه في مشهد النجمة منى زكي بفيلم أصحاب ولا أعز والذي أثار جدلًا واسعًا وهاجمها رواد السوشيال ميديا بسببه نظرًا لتناوله المثلية الجنسية.

دوت الخليج يكشف عن رأي الفنان محمد نجاتي في مشهد النجمة منى زكي بفيلم «أصحاب ولا أعز».

محمد نجاتي يستنكر مشهد منى زكي بفيلم أصحاب ولا أعز

وقال نجاتي خلال لقائه في برنامج «ورا الشمس» الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة الشمس:«ملوش لازمة ولو اتشال مش هيعمل فرق، وأنا مقدرش أخلي ولادي يتفرجوا على فيلم زي دا»

وتابع: "مقبلش اعمل دور مثلي أو ست حتى لأني مبعرفش».

تصريحات محمد نجاتي المثيرة للجدل

وكانت أثارت تصريحات الفنان محمد نجاتى في الجزء الأول من البرنامج الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث صرح بأن دور الفنان مصطفى شعبان فى المسلسل الشهير “عائلة الحاج متولى” عُرض عليه ورفضه، ونفس الشئ الذى حدث فى دور الفنان خالد سليم، والذى قام به فى فيلم “سنة أُولى نصب”.

وأوضح محمد نجاتى من خلال اللقاء، بأنه يرفض عمل زوجته فى مجال الفن على الرغم من أنه لا يعترض على عملها فى أى مجال أخر غير مجال الفن دون أن يذكر الأسباب، ورفض أيضاً عمل أبناءه بالفن حيث قال:ـ “أنا لا أقبل على الإطلاق عمل زوجتى وأولادى بمجال الفن والشهرة.. يشتغلوا فى أى حاجه تانية غير الفن”.

محمد نجاتي ينشغل في تصوير مسلسل ولهان

من جانبه، يواصل الفنان محمد نجاتى تصوير مشاهده في مسلسل "ولهان" المكون من 10 حلقات والمقرر عرضه على أحد المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، حيث يجسد شخصية "حسين" الذى يعمل سائق شاحنة تمر باستمرار أمام قصر ملعون يحتجز فيه 3 أشخاص، ويعد أكثر شخص يعرف تاريخ هذا القصر.

مسلسل "ولهان" تم الانتهاء من تصوير 60% في أحداثه، بطولة منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، وفاء السيد، شروق، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، سيناريو وحوار ورشة كتابة، وإخراج بلال العربي، وتدور أحداثه في إطار تشويقى رعب.