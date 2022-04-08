وزير لبنانى: مصر بوابة العالم العربى الواقفة إلى جانبنا لتأمين الوقود

جدة - نرمين السيد - وأضاف فياض، فى تصريحات إعلامية له اليوم الجمعة، أن سبب تعطيل ملف استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن هو التمويل من قبل البنك الدولى، لافتا إلى أن لبنان قاب قوسين من توقيع عقد استيراد الغاز من مصر خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه تم الاتفاق على الشروط التجارية المتعلقة بهذا العقد.

واستعرض المشاكل التى واجهت خطة الكهرباء لمدة 5 أشهر، بدءا من حالة الشلل التى أصابت العمل الحكومى لمدة 3 أشهر إلى تأخر حصولها على موافقة مجلس الوزراء مجتمعا طيلة شهرين، إضافة إلى الظروف التى أخرت سير الأمور كما يجب، مشددا على أن خطة الكهرباء هى شرط من الشروط التى وضعها المجتمع الدولى والبنك الدولى لتمويل الوقود الذى تحتاج إليه لبنان لزيادة تغذية الكهرباء.

وأشار إلى أن خطة الكهرباء تمت الموافقة عليها، وبات لبنان حاليا فى الشوط الأخير الذى يتضمن موافقة البنك الدولى على تمويل التغذية الإضافية عبر الغاز من مصر ومن ثم الكهرباء من الأردن، والتى توفر للبنان مبدئيا حوالى 6 ساعات تضاف إلى الساعات الأربع التى يحصل عليها من العراق.

واستطرد قائلا إن تمويل البنك الدولى هو الخطوة الرئيسية المتبقية للحصول على الغاز من مصر، ومن ثم الضوء الأخضر الأمريكى الخطى والكلى وغير المبدئى بالنسبة لعدم خضوع أى من هذه اتفاقيات استيراد الغاز والكهرباء لتداعيات سلبية من قانون قيصر، مشددا على أن الكرة اليوم هى فى ملعب البنك الدولى.