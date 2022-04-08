/690961/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-7-يشعل-النار-على-قيادات-الاخوان-قتلوا-أبرياء-أمام-الاتحادية

بدأ مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7، بحوار الرئيس عبد الفتاح السيسي “ياسر جلال” مع محمد مرسي الذي انتهى في الحلقة السادسة، اذ قال مرسي: “اللي بيحصل دا تجاوز، وأنا بطلب منك ان الجيش ينزل يتصرف في اللي حاصل ده”، أجابه الرئيس السيسي قائلا: “لما الجيش ينزل يافندم هيضرب في المعارضين ولا المؤديين، احنا اتحملنا مسؤلية مصر لصالح شعب مصر، ومفيش حل ممكن غير الحل السياسي وهي مشاركتهم في الحلول”، وتابع: “الجيش لو نزل الشارع تاني حضرتك هتبقى مشيت”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7

اجتماع بين قيادات الاخوان

ثم انتقل المشهد باجتماع بين قيادات جماعة الإخوان الأرهابية، وهم يخططون لهدم مصر، اذ قال البلتاجي “هشام إسماعيل”: “كتائب الاخوان هيتحركو من أجل السيطرة على الشباب المعارضين”، في حين قال الأخر: “وسائل الإعلام بتعتنا هتغطي كل حاجة”، وتابعهم خيرت الشاطر، قائلا: “جه الدور انهم يعرفوا قوتنا وإصرارنا”، كما اقترح أحدهم التصالح مع السلفيين لمنع ما حدث امام الاتحادية

تعليقات البلتاجي وخيرت الشاطر على عنف جماعة الإخوان

بعد المظاهرات الارهابية التي قام بها أفراد جماعة الاخوان الارهابية، ذهب البلتاجي لـ خيرت الشاطر، وقال له: “أنا أكدت على دكتور عصام يوضح الموقف بس كدة هيتهمونا بالعنف”، ليرد عليها الشاطر قائلا: “واي يعني الرسالة بتاعتنا أننا نسحب كل البطلجية اللي بتهدد البلد سواء الجيش او الشرطة، واللي شيفينه دلوقتني نقطة في بحر من اللي هيشفوه بعد كدة”.

ينتقل المشهد إلى الفنان البزاوي في حواره مع عبد الستار الاخواني وهما يتحدثان عن الدستور مشيرا إلى أن مشاركته تمثل أهمية كبيرة في تغير البلد، وأن اذا تجاهل التصويت سيضيع منه مجهود كبير.

هل يتورط شقيق اللواء زكريا مع جماعة الاخوان؟

شقيق زكريا يريد الزواج من إحدى الفتيات والدها أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، ويحذر شقيقه من التصريح بأي شيئ أمامه وانه لن ياخذه معه ليتقدم لخطبتها منعا لحدوث اشتباكات بينهما، ليرد عليه زكريا موضحا ان جماعة الاخوان كان قاعدتها الأساسية هي عدم الزواج إلا بأسرة إخوانية أخرى لكنهم يريدون الأن توسيع دائرتهم ، ثم ينتقل المشهد للفنان أحمد عز مع أحد الفتيات يعتذر منها عن إهدار الأوقات التي يمكن ان تجمعهم بسبب انشغاله في أعماله، ثم يذهب لاتمام عملية مراقبته لأحد العناصر الإرهابية في مصر.

مقابلة اللواء زكريا مع أسامة

يتقابل اللواء زكريا “كريم عبد العزيز”، مع أسامة، ليكشف سر قتل عم شعبان الذي كان يعمل لدى زكريا ضد جماعة الإخوان، كما يكشف عن قائدهم إبراهيم، ويوجه له زكريا في نهاية حديثه رسالة ينصحه بها بأن الطريق الذي يسير به خطأ وسينتهي بمأساة بموته، كما أن همهما كان فمصر هي البلد الأم له ووطنه الحبيب.

اشتباكات الاتحادية

وينتقل مسلسل الاختيار 3 الحلقة الثامنة إلى الاشتباكات بين جماعة الاخوان ومعارضي الدستور، ليكشف لنا فساد الفكر الاخوني المستبد، ثم رصدت الأخبار تعليق عصام العريان عن اشتبكات الاتحادية، اذا قال: دي اشتباكات بين حمايات الشرعية والذين يريدون الانقلاب عليها، الذين يجب محاصرتهم واعتقالهم”.

وفاة الحسيني أبو ضيف على يد جماعة الإخوان بطلق ناري

ثم يرصد قتل بعد الشهداء الأبرياء الذين وقعوا ضحايا لفساد جماعة الإخوان الإرهابية، خلال اشتباكات الاتحادية، ولكن لم تبالي تلك الجماعة بما حدث وظهر محمد مرسي مع خير الشاطر وهما يتحدثان عن انقلاب الأمريكان ضدهم، ويجب ارسال رسالة إعتذار لهم يحثونهم بها بأن مصر دولة ديمقراطية.

وانتهت الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3 بالشهيد الحسيني أبو ضيف الذي وقع ضيحة لجماعة الإخوان الإرهابية وتم قتله بالسلاح الناري دون ارتكاب أي ذنب.