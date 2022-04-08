/690957/وكيل-قضاة-مصر-يعزي-البابا-تواضروس-والأقباط-في-مقتل-كاهن-الإسكندرية

تقدم المستشار حمدي معوض عبدالتواب، وكيل نادي قضاة مصر، بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط، والمصريين أجمع، في حادث مقتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء محرم بك بالإسكندرية.

دوت الخليج وأكد عبدالتواب، أن جميع الأديان ترفض التطرف والأفكار التكفيرية، لذلك حرمت الاعتداء على الأنفس والأرواح، مضيفا اننا كمصريين نعيش على قلب رجل واحد لا فرق بين مسلمين ومسيحيين. وكيل قضاة مصر يعزي البابا تواضروس والأقباط في مقتل كاهن الإسكندرية وأضاف وكيل نادي قضاة مصر، أن الإرهاب لن ينجح في شق صف المصريين والنيل من وحدتهم واستقرارهم.

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