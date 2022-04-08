صلاح عبد الله راجل غلاط وجمال العدل مبيسلمش عليا.. أبرز تصريحات ريهام سعيد في سابع سما

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فجرت الإعلامية ريهام سعيد عدد من التصريحات الجريئة خلال حلولها ضيفة على برنامج «سابع سما» الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر فضائية النهار.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الإعلامية ريهام سعيد في برنامج سابع سما.

تصريحات ريهام سعيد في برنامج سابع سما

تحدثت ريهام سعيد عن عدد من نجوم الفن والإعلام منهم من رفعته لسابع سما ومنهم من أنزلتهم لسابع أرض فضلًا عن علاقتها بأبنائها، وفي السطور التالية نرصد أبرز التصريحات:

• صلاح عبد الله زعلانة منه وهو راجل بيغلط بسرعة المفروض أنه أنضج من كده مينفعش يشتمني ويقطع فيا وأنا في أزمة

• رضوى الشربيني كلمتها لما حصل عليها هجوم قالتلي هكلمك بكره ومكلمتنيش وكلمتها لما اعزيها في مامتها حد قريب اللي رد ومش بشوف برامجها خالص

• تامر حبيبي هطلعه سابع سما رغم أنه شتمني وكان أول مرة جوزي يرد على حد على الإنترنت

• باسم يوسف ظالم ومعندوش ضمير

• جمال العدل بيشوفني مبيسلمش عليا

• لقاء الخميسي لما هاجمتني التعلب صعب عليها وأولادي لا!

• مرتضى منصور بحبه أوي وبيفكرني بنفسي وبحسه راجل مظلوم وهو راجل جميل

• مصطفى حسني عايشة بيه بعد ربنا وبحس أنه مرسال من عند الله ليا

• عيالي هم سندي عمرهم مظلموني ولا زعلوني

• سبب من أسباب اعتزالي أني خايفة حد قذر يعملي حاجة فمبقاش معاهم

• بقولهم آسفة اني ضايقتكوا وشكرا انكم في ضهري وعمركم معتبتوني في وشي

ريهام سعيد إعلامية وممثلة مصرية تبلغ من العمر سبع وأربعين عاما ولدت في محافظة الجيزة في مصر عام ألف وتسعمائة وخمس وسيعون، بدأت حياتها المهنية كإعلامية مصرية فقدمت عددا من البرامج التلفزيونية كان من أشهرها برنامج صبايا الخير، وبرنامج قلبك أبيض وبرنامج من غير زعل، اشتهرت ريهام سعيد بكثرة زيجاتها التي قيل أنها وصلت لسبع مرات كان أول زواج لها وهي في عمر التاسعة عشر والذي استمر لثلاث سنوات لتنفصل بسبب تعرضها للإهانة وعدم التوافق مع زوجها، لريهام سعيد أربعة أطفال من زيجاتها السبعة.