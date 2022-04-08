«حياة كريمة» تحقق حلم سيدة تعانى من شلل الأطفال بالغربية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت السيدة: "أنا عندى شلل أطفال، وجوزى اللى بيجى يقعدنى، بقعد من الساعة 9 إلى 3، والإكسسوارات مش ماشية قد كده، وكنت بعمل شغل أكتر من كده بس مفيش إقبال".

وتابعت: "اليوم اللى بقعده فى البيت مش بنلاقى مصاريف، أنا شغالة فى وحدة صحية بعقد باخد 485 جنيها، ومعايا حماتى مريضة عندها جلطة وجوزى اللى بيراعينى، فى ديون عليا لازم أسددها، وجوزى فرد أمن فى شركة".

وقامت مؤسسة حياة كريمة، بشراء جميع البضاعة التى تبيعها السيدة، وبعدها جاءت سيدة تعانى هى أيضا من شلل الأطفال "متفقه مع البرنامج"، وتخبرها أنها تبيع فوانيس وأحد الأشخاص كسرها لها، لتشترى منها "ولاء على" فوانيس رغم أنها مكسورة، كما أعطتها بعضا من الأموال التى أخذتها من "حياة كريمة".

لتفاجى مؤسسة حياة كريمة "ولاء على"، وإهدائها ميدالية بطلة المبادرة، وقالت السيدة: "أنا نفسى أوصل للمبادرة، إحنا قاعدين فى بيت مفيهوش سقف خالص، والشتا بيبهدلنا، والديون اللى عليا مش بنام منها، عليا 14 ألف جنيه".

وأدخلت المبادرة منزل السيدة فى مبادرة سكن كريم، كما أعطت لها مبلغا من المال يساوى قيمة الدين إضافة إلى مبلغا لشراء بضاعة جديدة، لتبكى السيدة قائلة: "الله يبارك فيكم".