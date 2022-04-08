/690955/مسلسل-المداح-2-الحلقة-8-هبة-مجدي-تتسبب-في-دخول-حمادة-هلال-السجن

بدأ مسلسل المداح 2 الحلقة 8، بظهور الفنانة سهر الصايغ، التي تجسد دور الجن الذي يلاحق الفنان حمادة هلال “صابر” خلال أحداث العمل، وهي تسخر منه وتسأله، “فاكر ان عبد الرحمن هتعرف تخرجه”، ومع ظهور رحاب تختفي الصايغ لتبدأ علامات الاستفهام والتوتر على صابر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل المداح 2 الحلقة 8

تتشاجر رحاب مع صابر ربما تأكلها الغيرة عليه بسبب جميله، يراهم الشيخ منير ومن هنا تكون نهايته بعدما ذهب إلى رحاب وهددها بالطلاق في مقابل تركها المكان الموجود به صابر والذهاب إلى القاهرة وهو أمر ليس على مرادها، وعلى نفس السياق بقوم منير بالذهاب إلى صابر ويتشاجر معه مطالبا منه الابتعاد عن زوجته رحاب.

ظهور والد رحاب رغم وفاته

كانت مفاجأة الحلقة الثامنة من مسلسل المداح 2، هو ظهور والد رحاب، رغم وفاته في الجزء الأول من العمل، وبدى عليه ملامح الغموض، بدأت رحاب في الحديث معه عن رفضها العودة القاهرة، ليقول لها والدها بغموض، بأنه سيساعدها ولكن يجب أن يفهم منير سبب زواجه منها.

وفاة منير زوج رحاب والأخيرة تتهم صابر

ثم يظهر منير في سيارته بعد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، الأمر الذي يخبر صابر شقيقة رحاب به للوقوف بجانبها، وعندما تذهب رحاب إلى الإدلاء بأقوالها تخبر المباحث بأن منير ليس لديه أعداء، ولكن كان قد تشاجر مع صابر قبل وفاته بسبب محاولته الاعتداء عليها، فتقوم المباحث بالقبض عليه.

ولكن قبلها كان قد تحدث صابر مع الشيخ منير وقال له:“الدنيا بتضيق بيا يا شيخ عبد الرحمن، والست اللي بتظهرلي عنيها شوفت فيها كره مشوفتهوش في حد”، “اللي انت فيه دا نوع من أنواع الإبتلاء، واللي بيحبه ربنا لازم يبتليه، الإبتلاء والرضا مبيفرقوش بعض”.

شهادة صابر حول قتل منير

يدلي صابر بأقواله للمباحث، قائلا: “عنده مشاكل بينه وبين أهل البلد، وعايز يطردهم من البيت ودا كان سبب في الخناقة بينا”، ولكن يرفض ظابط المباحث تصديقه، ويشير إلى أنه التهمة زايدة عليه، وسيتم حبسه حتى يتم إثبات ما يقوله.

وينتهي مسلسل المداح 2 الحلقة السادسة، بأغنية للفنان حمادة هلال من داخل السجن وهو يظهر عليه علامات الحزن والاستسلام خوفا من انه يتهم في قضية قتل منير.