/690952/ريهام-سعيد-تعتذر-لـ-زينة-على-الهواء-آسفة-مكنش-ينفع-اتكلم-في-موضوع-زي-دا

حلت الإعلامية و الفنانة المصرية ريهام سعيد، ضيفة على برنامج «سابع سما»، من تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع على قناة النهار وتطرقت خلال اللقاء في الحديث عن الفنانة زينة.

دوت الخليج يرصد اعتذار الإعلامية ريهام سعيد للنجمة زينة ببرنامج سابع سما بعد تناولها قضية نسب طفليها للنجم أحمد عز.

ريهام سعيد ببرنامج سابع سما

وجهت ريهام سعيد رسالة اعتذار لزينة عن تناولها قضية نسب طفليها للفنان أحمد عز قائلة: "لازم اعتذرلها فبقولها أنا آسفة مكنش ينفع افتح موضوع زي دا رغم اني تناولته بحيادية".

زينة تتهم ريهام سعيد بتشويه سمعتها

وكانت الفنانة زينة اتهمت الإعلامية ريهام سعيد بتشويه السمعة ونشر أخبار خاطئة، بعدما استضافت الصحفي أحمد هواري، وتناولت قضية نسب طفلي زينة للفنان أحمد عز.

واتهم عاصم قنديل محامي زينة، الإعلامية ريهام سعيد بتزييف الحقائق ونشر أخبار خاطئة ما يعرضها للمساءلة القانونية، وبالفعل صدر ضدها حكم المحكمة بالحبس 6 أشهر مع دفعها لغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

أزمة زينة وأحمد عز

يذكر أن نزاعا قانونيا امتد منذ فترة بين الفنانين بسبب نسب طفلي الفنانة زينة لأحمد عز من خلال محكمة الأسرة وتداولت المحكمة القضايا والدعاوى المتبادلة بينهما لفترة طويلة كان آخرها حصول الأخيرة على حكم بنفقة لطفليها من عز.

ورفضت المحكمة، استئناف تقدم به "عز" على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في نوفمبر 2018، بإلزامه بدفع نحو 30 ألف جنيه استرليني، قيمة مصروفات دراسية للتوأم "عزالدين وزين الدين".

تأجيل دعوى زينة بزيادة نفقة أولادها

ومؤخرًا صدر قرار محكمة مستأنف الأسرة، بتأجيل نظر دعوى محامي الفنانة زينة التي يطالب من خلالها بزيادة نفقة موكلته ضد الفنان أحمد عز وذلك إلى يوم 24 مايو المقبل.