مسلسل المشوار الحلقة 7: اختطاف نجل سما إبراهيم

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مسلسل المشوار الحلقة 7، شهدت أحداث مثيرة ولافتة للانتباه، استهلت باتجاه ماهر -محمد رمضان- وزوجته وردة وابنهم رحيم لحديقة الحيوان ليقيمون فيها هربًا من رجال وجيه.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل المشوار الحلقة السابعة بطولة محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني.

محمد رمضان يتاجر في الآثار

وهون ماهر على ورد بأنهم سيعيشون حياة كريمة مجرد ما يبيع الآثار الموجودة داخل الحقيبة، ليتضح أنها لا تحتوي فقط على دولارات، وأهدي ماهر زوجته ورد، عقد أثري.

محمد رمضان يخفي الآثار

أدرك ماهر أنه لا يجب عليه الاحتفاظ بالقطع الأثرية معه، فقام بالحفر داخل الحديقة بمساعدة أسرته ودفنهم، وعند إنهاء من تلك العملية جاء الأمن لكنهم استطاعوا أن يتخفوا منه.

أجرت النيابة تحقيق مع سعيد -محمود الليثي- وبعد أن اعترف بنمر سيارة رجال وجيه ولونها أخلوا سبيله.

دينا الشربيني تقيم عند صديقتها عزة

اتجهت ورد إلى منزل صديقتها عزة هي وابنها رحيم ومثلت عليها أن ماهر يخونها حتى يقيما عندها، وتفاجأت بأنها متزوجة.

وانتهت أحداث مسلسل المشوار الحلقة السابعة بظهور الأول للفنانة سما إبراهيم التي جاء إليه رجال أخبروها باختطاف آدم نجلها.

مسلسل المشوار من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وقام ببطولته مجموعة من النجوم، وهم محمد رمضان، دينا الشربيني، حنان يوسف، محمد علي رزق، محمود الليثي، ندى موسى، أحمد صفوت، أحمد مجدي، أحمد كمال، كارولين خليل، وغيرهم من الفنانين.

تدور قصة مسلسل "المشوار" في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، حيث يقدم رمضان شخصية ماهر، الذي يقع في غرام وردة ويتزوجها، والتي تلعب شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، ويدخل محمد رمضان في مشاكل بسبب تورطه في عالم الآثار، إلا أنه يهرب ويطارده رجال الشرطة وعلى رأسهم الفنان أحمد مجدي.