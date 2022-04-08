"كاف" يعلن مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023"

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الجمعة، عن مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل 2023.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي، أنه من المقرر أن تقام الجولتان الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023 فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.

أضاف أن الجولتين الثالثة والرابعة تقرر إقامة منافساتهما في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، بينما تقام مباريات آخر جولتين الخامسة والسادسة في الفترة من 20 مارس من العام المقبل 2023 حتى 28 من الشهر ذاته.

وكان "كاف" ذكر في بيانه عبر موقعه الرسمي "أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا سيتم سحبها يوم الثلاثاء 19 أبريل الجارى، بداية من الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة".

وأضاف البيان أنه من المقرر أن تنطلق مرحلة المجموعات في تصفيات أمم أفريقيا 2023 في يونيو المقبل 2022.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد موعد إقامة كأس أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023"، في الفترة من 23 يونيو إلى 23 يوليو 2023.