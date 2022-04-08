الأكبر بالشرق الأوسط.. ورشة العمرة الجسيمة لقطارات الخط الثالث للمترو (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن الورشة مقامة على مساحة 65 فدانا، وتحتوى على 32 مبنى، ويتم فيها عمل العمرات الجسيمة والخفيفة وأعمال الدهانات وتجديد العربات لقطارات الخط الثالث، علاوة على قدرتها على تخزين قطارات بسعة 30 قطارا، ومخازن لتخزين قطع الغيار اللازمة للعربات.

وأشارت النقل، إلى أن الخط الثالث لمترو الأنفاق يربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، ويمتد بطول 41.2 كم، وعدد 34 محطة، وتم تشغيل 3 مراحل بطول 23.5 كم وعدد 19 محطة، وجارى حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة منه بطول 17.7كم وعدد 15 محطة.