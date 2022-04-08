محافظ الإسكندرية يعزى البابا تواضروس فى استشهاد القمص أرسانيوس

جدة - نرمين السيد - تقدم محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، باسمه وباسم مواطنى الإسكندرية، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأساقفة والرهبان والقسوس وشعب الكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية، فى حادث القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس.





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