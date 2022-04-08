منتفعو «رمضانك صحة» يعربون عن فرحتهم بالمبادرة (صور)

جدة - نرمين السيد - عبر منتفعو التأمين الصحى الشامل المستفيدين بمبادرة "رمضانك صحة"، عن فرحتهم بخدمات المبادرة، وتوفير أعلى قدر من الرعاية الصحية لهم بكل سهولة ويسر محل إقامتهم، متوجهين بالشكر إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية على اهتمامهم بتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمتابعة الطبية الدورية لهم للاطمئنان على صحتهم.





يذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، أطلقت مبادرة "رمضانك صحة"، بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بوضع برنامج للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحى الشامل طوال شهر رمضان المبارك، خصوصًا مرضى السكرى كونهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض والمضاعفات المختلفة الناتجة عن المرض خلال هذا الشهر، واتساقا مع اتجاهات الدولة المصرية فى إطلاق المبادرات الصحية للكشف المبكر عن الأمراض لسرعة علاجها أو السيطرة عليها؛ للحفاظ على الصحة العامة للأفراد. ويتم تنفيذ المبادرة من خلال فرق طبية متنقلة متميزة ومدربة على أعلى مستوى من العاملين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل سالفة الذكر لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن مضاعفاتها والتعامل معها، كما تشمل التثقيف الصحى للمرضى وذويهم عن الأمراض المزمنة وكيفية الوقاية منها أو تجنب مضاعفاتها، مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا أثناء تنفيذ المبادرة.

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