/690877/القوي-العاملة-تعيين-662-منهم-5-قادرون-باختلاف-بدمياط
أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي قيام مديرية دمياط بتعيين 662، منهم 5 "قادرون باختلاف" في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 1097 شابا، كما تم استخراج 447 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 92 فرصة عمل .
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وقال سعفان، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 227 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 110 منشأة أخرى.
تعيين 662 منهم 5 "قادرون باختلاف" بدمياط
وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضراً ، وعمل 26 حملة تفتيشية، وتم عقد 3 ندوات توعية بجمعية تنمية المجتمع بالزرقا ، ومصنع النيل للاعلاف بكفر سعد ، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بكفر سعد .
ومن جانبها، أشارت منى الاطروش مدير المديرية، إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال بالتفتيش على 173 منشأة ، وإعادة التفتيش على 178 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 76 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعمل 16 مذكرة غلق إداري ، وعمل 8 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 29 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 11 شكاوى منهم ، وشكوتين منها تم استيفاؤها ودياً ، و16 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.
أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً حيث قامت المديرية بعمل رعاية صحية لـ 16 عاملا من المسجلين بإجمالى 16 ألفاً و923 جنيها ، أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 11 شكوى عمالية تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً ، وإحالة شكوى للقضاء ، وتبقى 5 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .
وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 315 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
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