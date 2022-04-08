/690947/مسلسل-الكبير-أوي-6-الحلقة-7-لعبة-الحبار-السبب-في-وقوع-الكبير-في-غرام-مربوحة

درا مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 7، حول استيقاظ الكبير بعد ان تعرض لقنبلة منوم ليرى نفسه مرتدية زي المسلسل الكوري “لعبة الحبار”، والذي من المقرر أن تخوضها اهل المزريطة جميعها خلال أحداث العمل، ولكن كيف حدث ذلك ومن أي أتت تلك اللعبة لا يعرف أحد ذلك، سوى “جوني”، و”العترة”، أولاد الكبير “أحمد مكي”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 7

يوافق أهل المزريطة على دخول مسابقة لعبة الحبار، ليأتي جماعة ملثمة تعرفهم على شروط اللعبة وأن من يفوز يحصل على 5 ملايين جنيها، ثم يبدأ أهل المزريطة المسابقة، بالإمضاء على الشروط.

مربوحة تنقذ الكبير بعد وقوعه في فخ العروسة

ولكن أثناء المسابقة، يكون الكبير “أحمد مكي”، أول ضحية من ضحايا أهل المزريطة، اذ أنه يتحرك بعد أن تثبت العروسة مكانها، وأثتاء سقوطه تقوم مربوحة “رحمة أحمد”، بإنقاذه، ومن المقرر أن تكون تلك بداية قصة حب الكبير بمربوحة. اذ بدأ ينظر لها نظرة مختلفة عن بداية ارتباطهما.

نهاية مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 7

انتهى مسلسل الكبير أوي الحلقة 7، بطلب الكبير من الأشخاص الملثمين الذين ظهرو في بداية الحلقة بالخروج من اللعبة، لكن كان من بين شروط هذه اللعبة بأن ما يدخلها لا يجب أن يخرج منها إلا بعد الانتهاء منها، لذا طلبهم قوبل بالرفض.

مسلسل الكبير أوي 6

جدير بالذكر أنه قام صناع مسلسل الكبير أوي 6، مع بداية تتر الحلقة الأولى من المسلسل بإهداء خاص للفنان الكبير الراحل سمير غانم الذي لفظ أنفاسه الأخيره بعد صراع كبير مع فيروس كورونا المستجد.

وجاء الإهداء بوضع صورة للفنان سمير غانم في بداية الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوى 6 وكتب عليها: "إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك الاستاذ سمير غانم".

ويضم المسلسل في بطولته مجموعة نجوم بجانب أحمد مكي منهم هشام إسماعيل، سما إبراهيم ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد والحسين أبوحجاج وآخرين والمسلسل تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي، ويعرض في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً عبر شاشة قناة on ويعاد في الساعة الواحدة إلا الربع على نفس القناة، ويعرض بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الألكترونية.

لعبة تماثيل اسكندرية

تبدأ مسابقة لعبة الحبار في المزريطة بمسابقة “تماثيل اسكندرية”، وهي عبارة عن عروسة تشبه عروسة المولد تقف ثم تتظر للخلف فيبدأ أهالي المزريطة في الثنات ومن يتحرك عن مكان يتكهرب ويموت.