/690946/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-محمد-عمارة-بشأن-إنشاء-بنك-الكوادر-الشبابية-للحكومة-الأحد

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد المقبل، إحالة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة سيد بشأن “إنشاء بنك الكوادر الشبابية “.

دوت الخليج

إنشاء بنك الكوادر الشبابية

وقال النائب: في ظل ما تشهده جمهورية مصر العربية من طفرة نهضوية في العديد من القطاعات ورغبة القيادة السياسية الرشيدة والحكيمة الجادة في شمول ورعاية الشباب تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ لذلك كان هذا الاقتراح برغبة بإنشاء بنك الكوادر البشرية لعمل خريطة شبابية تستطيع الدولة من خلاله تجميع بيانات صحيحة عن الشباب وخصوصا في المراكز والنجوع وعمل برامج تدريبية وحرفية طبقا للاحتياجات المحلية والدولية .

وأضاف: من خلال هذا البنك يستطيع الشاب بتسجيل السيرة الذاتية له وعن مهاراته ومؤهلاته وتكون بمثابة منصة يستطيع من خلالها رواد الاعمال البحث عن ما يحتجوه من قوى بشرية .

رأي اللجنة وتوصياتها

ترى اللجنة أن موضوع الاقتراح برغبة المعروض على قدر كبير من الأهمية ويصب في السياسات العامة للدولة ، وتنمية الانسان المصري ، ويأتي مواكباً لاستراتيجية مصر 2030.

وفي ضوء ما دار في اجتماعات اللجنة من مناقشات وما أدلى به السادة مسئولو الحكومة توافقت اللجنة وممثلو الحكومة على مجموعة من التوصيات والتي يأتي في مقدمتها ما يلي :

-العمل على إنشاء بنك الكوادر البشرية تحت مظلة المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالاشتراك مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

-أن يكون المدي الزمني لإنشاء البنك خلال فترة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر .

-إنشاء منصات إليكترونية خاصة بالبنك ، وإعداد تطبيقين أحدهما خاص بالاحتياجات من العمالة ، والتطبيق الثاني خاص بالتدريب .

-قيام وزارة التخطيط بوضع السياسات العامة لهذا البنك بما لديها من خريطة عامة لاحتياجات سوق العمل ، بينما تعمل وزارة القوي العاملة على ثقل هذه المهارات وتنميتها من خلال مراكز التدريب العديدة التي تمتلكها والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية .

-تغير مسمي البنك المقترح إنشاؤه من بنك الكوادر الشبابية إلى بنك الكوادر البشرية تغيير مسمي المصرية