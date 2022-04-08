المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي جمد أصول بقيمة 29.5 مليار يورو منذ الحرب الروسية

/690945/المفوضية-الأوروبية-الاتحاد-الأوروبي-جمد-أصول-بقيمة-295-مليار-يورو-منذ-الحرب-الروسية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروربي جمدي أصولا روسية بقيمة 29.5 مليار يورو، وذلك منذ بداية الحرب الروسية.

دوت الخليج

رئيس المفوضية الأوروبية: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي غير مستبعد

جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا لرئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، على هامش زياتها إلى كييف، وذلك في إطار دعم الهيئات الأوروبية لأوكرانيا، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها منطقة بوتشا.

وأشارت رئيسة المفوضية إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أمر غير مستبعد.

كان الاتحاد الأوروبي، قد فرض مجموعة من العقوبات على روسيا، وذلك على خلفية الجرائم التي وقعت في مدينة بوتشا الأوكرانية، والتي شهدت سقوط عدد من المدنيين.

وشملت العقوبات حظر استيراد الفحم من روسيا، والذي يقدر أنه سيكبد روسيا 4 مليارات يورو سنويً، وحظر كامل للمعاملات على أربعة بنوك روسية رئيسية، من بينها VTB، ثاني أكبر بنك روسي. وتمثل البنوك الأربعة المعزولة تمامًا عن الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي 23٪ من القطاع المصرفي الروسي.

كما سيُفرض حظر على السفن الروسية والسفن التي تديرها روسيا من الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وذلك للحد من الخيارات المتاحة لروسيا للحصول على السلع الأساسية.

حظر تصدير بقيمة 10 مليارات يورو، في المناطق التي تتعرض فيها روسيا للخطر، وسيشمل هذا الحظر على سبيل المثال، أجهزة الكمبيوتر الكمومية وأشباه الموصلات المتقدمة، فضلاً عن الآلات الحساسة ومعدات النقل.

حظر استيراد جديد، بقيمة 5.5 مليار يورو، لخفض تدفق الأموال إلى روسيا وأوليغارشيين فيها، يسري على المنتجات من الخشب إلى الأسمنت، ومن المأكولات البحرية إلى المشروبات الكحولية.

حظر عام على الشركات الروسية المشاركة في عمليات المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك استبعاد كل الدعم المالي للاتحاد الأوروبي للهيئات العامة الروسية. والغرض من ذلك هو منع أي أموال ضريبية في الاتحاد الأوروبي من الذهاب إلى أي شركة روسية.