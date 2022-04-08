/690943/أمين-عام-حماة-الوطن قتل-القمس-أرسانيوس-وديد-يتنافي-مع-كافة-الشرائع-الدينية-والإنسانية

يتقدم النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، بخالص العزاء والمواساة الي البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولعموم الإخوة المسيحيين في حادث مقتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بالإسكندرية.

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قال اللواء طارق نصير ان هذة الحوادث تتنافي مع كافة الشرائع والقيم والاعراف الدينية والإنسانية كماان قتل النفس من الكبائر التي حرمها الله سبحانة وتعالي ومن قتل واحدا فكأنما قتل الناس جميعا لقولة تعالي:" من قتل تفسا بغير نفس او فساد في الأرض فكأنما قتل للناس جميعا ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

أمين عام حماة الوطن: قتل القمس أرسانيوس وديد يتنافي مع كافة الشرائع الدينية والإنسانية

ودعا وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في بيان له، المجتمع المصري إلي الانتباه لمثل هذة الجرائم التي تحدث فتنة بين أبناء الوطن الواحد خاصة بعد أن نجا الله منها مصر بفضل ويقظة شعبها وقادتها المخلصين.

وطالب نصير، بتطبيق اقص العقوبة على مرتكبي مثل هذة الجرائم التي تتنافي مع كل الأديان السماوية.

ضبط مسن قام بالإعتداء على رجل دين مسيحى أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

وكانت قد تمكنت الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مسن عمره 60 عاماً قام بالإعتداء على رجل دين مسيحى، وهو كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك و كاهن كنيسة العذراء وبولس الرسول بكرموز، وذلك أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية بإستخدام "سكين" كان بحوزته.

وتم نقل المصاب لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى حال إسعافه.

وأعلنت الأجهزة الأمنية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.