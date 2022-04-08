/690944/الشيوخ-يحيل-تقرير-لجنـة-الصحية--بشأن-التصدي-لظاهرة-الإعلان-عن-المنتجات-التي-ليست-لها-علاقة-بالطب-للحكومة-الأحد

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد المقبل، إحالة تقرير لجنة الصحة والسكان ، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد الشيخ بشأن التصدي لظاهرة الإعلان من منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها أثار مميت علي الإنسان، للحكومة لإتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

التصدي لظاهرة الإعلان من منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب

وقال النائب في مقترحه: لما كان الدواء في غاية الأهمية بالنسبة للمواطن المصري طبقاً للدستور في المادة رقم ( ۱۸ ) والتي تنص أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتخضع جميع المنشأت الصحية والمنتجات المواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة ، وفي ظل اهتمام الدولة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

رأي اللجنة وتوصياتها

بعد أن استمعت اللجنة إلى المناقشات المستفيضة من السادة الأعضاء وممثلي الحكومة عن وزارة الصحة والسكان ، وهيئة الدواء . المصرية ، استقرت اللجنة إلى أهمية الموضوع المطروح عليها نظرا لارتباطه بالصحة العامة للمواطنين . ولذا ، فإن اللجنة توصى بالآتي :

-تفعيل القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ المنظم للإعلان عن المنتجات الصحية ولائحته التنفيذية في ۲۳ ینایر ۲۰۲۲ لمنع فوضى الإعلانات المضللة حفاظاً على حياة وسلامة المواطن المصرى مع متابعة ورصد تلك المخالفات من قبل الجهات المنوط بها التصدي للإعلانات المروجة لوصفات لا علاقة لها بالطب من خلال إدارة الرصد الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع المباحث ، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها ، وكذلك سرعة ندب المفتشين من وزارة الصحة للوقوف على ضبط السوق الدوائي في مصر ووضع جدول زمني لضمهم إلى هيئة الدواء المصرية .

-ضرورة أن تولى هيئة الدواء المصرية الاهمية القصوى لحل مشاكل تصنيع الدواء خلال الفترة القادمة لزيادة حجم صادرات مصر من الأدوية .

-صرف بعض الأدوية الهامة من خلال وصف طبي ، خاصة المضادات الحيوية للحفاظ على الأمن الصحى للمجتمع ونشوء سلالات ميكروبية عنيدة ومقاومة للمضادات الحيوية نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه الأدوية .

-أهمية تفعيل دور المنصة الإلكترونية ( برومات ) لسرعة ميكنة إجراءات إصدار الموافقة على مواد التسويق والإعلانات الطبية لتنظيم ممارسات التسويق وضمان مراجعتها لتتماشى مع الممارسات الدولية .