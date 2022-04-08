"مجتمعنا مبيفهمش الصداقة بين الراجل والانثي".. تصريحات أحمد السعدني في حبر سري

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حل الفنان أحمد السعدني ضيفة على برنامج حبر السري في حلقة سابع يوم من رمضان 2022، والذي تقدمه الاعلامية أسماء إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس في تمام الساعة 6:20.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات أحمد السعدني خلال برنامج حبر سري

فجر أحمد السعدني تصريحات لأول مرة خلال البرنامج، بداية من تفاصيل مشاجرته مع لاعب كرة القدم ميدو، وعن ندمه من العمل في مسلسل كله بالحب الذي شارك به مع الفنانة الكبير زينة، فضلا عن تصريحاته عن الفنان أكرم حسني الذي نشر شائعة وفاته، وأتت تلك التصريحات على النحو الأتي:

تصريحات أحمد السعدني في حبر سري

- في حاجات أنا عملتها غلط بسبب مراهقتي.. وبالنسبالي الأدوار مش بالكترة

- ندمت على دور الطلبية وكنت عايز أشتغل مع أبويا اكتر من كدة

-كله بالحب تجربة سيئة جدا.. واتعلمت منها اني متعاملش بحسن نية في أعمالي

- أنا مراهق أكتر من ولادي.. ومراهقتي ضيعت مني حاجات كتير

- أبويا أخد قرار إنه اكتفى، والسلام النفسي أحسن بكتير من الفلوس.

- عادل إمام لا يتهاون في حقه ولو الدور مكنش مناسب معايا كان رفض

- لو أبويا مكنش صلاح السعدني مكنتش اشتغلت ممثل

- منى زكي نجمة مصر الأولى.. وياسمين عبد العزيز الأنجح تجاريا في السينما وأحمد فلوكس ظالم نفسه

- اتضربت في الاستاد قبل كدة ووكنت مبروحش اللإمتحانات عشان الماتش

- حصل مشكلة بيني وبين ميدو ولحد دلوقتي مش بنتكلم.

- احنا مجتمع شرقي مبيفهمش الصداقة بين الراجل والانثى

- معنديش مشكلة أشتغل مع محمد رمضان

ضيوف برنامج حبر سري في رمضان 2022

جدير بالذكر أنه تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها حبر سري نسخة رمضان 2022، العديد من النجوم مثل الفنانة سوسن بدر وكريم فهمي وعبد الستار صبري وأحمد السعدني وأحمد صلاح حسني واللاعب محمود كهربا ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم وحنان مطاوع ووائل جسار وشيرين رضا وآخرين.

ويعرض برنامج حبر سري يوميا على قناة القاهرة والناس في تمام الساعاة السادسة والثلث مساء، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم في موسمه الثاني.