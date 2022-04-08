/690938/عمرو-ذكي-مصطفي-محمد-مهاجم-أساسي-ونجح-مع-المنتخب-فى-أمم-إفريقيا-وكأس-العالم

أشاد الكابتن عمرو ذكي، نجم نادي الزمالك السابق، بأداء لاعب الزمالك مصطفي محمد، المحترف في نادي جالطة سيراي التركي، اثناء مشاركته مع منتخب مصر كلاعب أساسي فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وتصفيات التأهل لكأس العالم قطر ٢٠٢٢.

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واوضح عمرو ذكي، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبه، فى برنامج العرافة المذاع على شاشة المحور، ان انتقاده لمصطفي محمد على سبيل المصلحة، خاصة وأن اللاعب ما زال صغيرا ويتمتع بموهبة فائقة، ظهرت تألقه فى مباربات المنتخب القومي، مضيفا" مصطفي محمد مهاجم اساسي وناجح مع منتخب مصر وانتقده للمصلحة".

عمرو ذكي: مصطفي محمد مهاجم أساسي ونجح مع المنتخب فى أمم إفريقيا وكأس العالم

وبشان تصرفات رمضان صبحي الأخيرة وأثارته الدائمة للجدل، قال الكابتن عمرو ذكي، نجم نادي الزمالك السابق، أن النادي الأهلي ساهم فى تكوين مستقبل لاعبه رمضان صبحي، مضيفا" الأهلي هو اللي عمل رمضان صبحي..وهو لسه صغير والحياة مش فلوس بس.

واضاف الكابتن عمرو ذكي، خلال لقائه فى برنامج العرافة، المذاع على شاشة قناة المحور، موجها حديثة للاعب رمضان صبحي، اللي يسيب الأهلي يحترف مش يروح بيراميدز، أنت غلط يا رمضان ومستقبلك كان فى الأهلي.. غلط ميهرفش قيمة النادي الأهلي يبقي غلطان.