أحمد السعدني: منى زكي نجمة مصر الأولى.. وعادل إمام مبيتهاونش في حق نفسه

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تحدث الفنان أحمد السعدني عن حقيقة اتخاذ والده الفنان الكبير صلاح السعدني كواسطة في بداية حياته المهنية خاصة بعدما قدم أول عمل أمام الزعيم عادل إمام، وانتشرت شائعات بأن هذا العمل قام به السعدني بسبب والده.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات أحمد السعدني عن ونجوم الفن

قال أحمد السعدني، عن اختياره للعمل مع عادل إمام: “عادل إمام لا يتهاون في حقه ولو الدور مكنش مناسب معايا كان رفض، كنت مبسوط أوي، وأما دخل فرقة ناجي عطالله قالي أنا شايفك في الدور ده، ومدرسة دي كلمة قليلة عليه، ودماغه كلها شغل”.

وتابع: “لو أبويا مكنش صلاح السعدني مكنتش اشتغلت ممثل”.

أحمد السعدني يكشف رأيه في نجوم الفن

كما كشف السعدني عن رأيه في عدد من نجوم الفن، فقال: “منى زكي نجمة مصر الأولى.. وياسمين عبد العزيز الأنجح تجاريا في السينما”، أما عن أحمد فاروق فلوكس، فأشار إلى أنه ظالم نفسه.

كما وجه رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب، فقال أنها رمز من رموز الفن، مضيفا: “ومحتاجين منها شغل كتير”، مشيرا إلى انه ليس لديه مانع في العمل مع محمد رمضان ولكن محمد رمضان لن يعرض عليه أي عمل فني.

أحمد السعدني في مسلسلات رمضان 2022

من ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد السعدني ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، من خلال مسلسل بطلوع الروح الذي تعود به الفنانة منة شلبي لدراما رمضان بعد غياب سنوات.

ويضم مسلسل بطلوع الروح المقرر عرضه خلال النصف الثاني من الموسم الرمضاني، عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، كلا من إلهام شاهين وإدوارد ومنة شلبي ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعلي الشجيري وعزت زين، وآحمد السعدني وأيمن عزب وعادل كرم وآخرين والمسلسل تأليف محمد هشام عبية وتحت إشراف المخرجة كاملة أبو ذكري.

أما عن آخر أعمال الفنان أحمد السعدني كان مسلسل منورة بأهلها والذي يظهر خلاله في شخصية ضابط شرطي يحقق في قضايا قتل الشباب، كما يقع في حب الفنانة غادة عادل خلال الأحداث ويشارك في بطولة المسلسل الذي عرض عبر منصة شاهد كلا من باسم سمرة وغادة عادل وناهد السباعي وليلى علوي وعباس أبو الحسن وسلوى خطاب وكريمة منصور، وسلوى محمد علي والعمل تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.