/690931/عمرو-ذكي-الإعارة-مجرد-كوبري-لحصول-النادي-على-فلوسوهترجعوك-تاني

قال الكابتن عمرو ذكي نجم نادي الزمالك السابق، إنه لو عاد به الزمن للوارء لرفض الإعارة واحترف بالخارج، لافتا إلي أن الإعارة مجرد كوبري لحصول النادي على فلوس، وأن اللاعب هيرجع تاني.

عمرو ذكي: الإعارة مجرد كوبري لحصول النادي على فلوس..وهترجعوك تاني

وأوضح عمرو ذكي، خلال لقائه فى برنامج العرافه المذاع على شاشة المحور، أن بعض الأندية تتعامل بأنانية مع اللاعبين، على سيبل الإعارة للحصول على مبالغ مالية، مشددا على أهمية مصلحة المنتخب الوطني على وجود لاعبين مصريين محترفين بالخارج.

وتحدث اللاعب عمرو زكي لاعب المنتخب المصري والزمالك المصري وويجان الانجليزي السابق، عن تفاصيل احترافه بالدوري الانجليزي متطرقا في حديثه عن بدايته القوية في الدوري واحرازه عدد كبير من الاهداف.

عمرو زكي: بدايتي في الدوري الانجليزي أقوى من محمد صلاح.. وافتقدت لثقافة الاحتراف

واستطرد عمرو زكي، خلال لقاءه عبر برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحورن ان بدايته في الدوري الانجليزي كانت اقوى من بدايات اللاعب المصري وليفربول الانجليزي محمد صلاح”.

واكمل اللاعب عمرو زكي انه كان يفتقد لثقافة الاحتراف في انجلترا منوها انه تعرض لموقف خلال احترافه بنادي ويجان الانجليزي قائلا:” تعرضت للاصابة مع المنتخب المصري وقومت بابلاغ نادي ويجان ولكن لم يصدقوا خبر اصابتي”.

واستفاض لاعب النايد الزمالك السابق، في حديثه قائلا:” ان اي لاعب يتم اعارته من مصر، الى اوربا يكون مشروع لاعب فاشل لانه يمون مشتت في التركيز مما يؤدي الى فشله”.

واضاف اللاعب عمرو زكي:” احترفت لاوربا وانا ماشي من الزمالك عكس اللاعبين الاخرين الذين تم احترافهم من اندية عادية وليست كبيرة”.